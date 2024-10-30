Унижение Роналду. Стало известно, какими методами пользовался Эрик тен Хаг
Конфликт футболиста и тренера обрастает новыми подробностями
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг и португальский футболист Криштиану Роналду поссорились еще в 2022 году.
Тогда игрок отказался выходить на поле в матче с «Тоттенхэмом» – такое поведение звезды взбесило нидерландского наставника. Уже в следующем поединке против «Челси» Роналду вообще оказался вне заявки своей команды.
Теперь стало известно о новых наказаниях, которые применил тен Хаг, чтобы проучить Криштиану. В отчете ESPN сказано, что Роналду запретили тренироваться с первой командой и даже заходить в раздевалку. Когда португалец приехал на базу, чтобы забрать свою обувь, его даже не пустили в помещение. Футболисту пришлось просить игрока академии принести вещи.
Некоторые футболисты «МЮ» считали такое наказание слишком унизительным и не разделяли взгляды главного тренера.
Криштиану Роналду покинул Англию в 2023 году и на правах свободного агента перебрался в Саудовскую Аравию, где подписал контракт с «Аль-Насром».
Сообщалось, что Криштиану Роналду не забил пенальти на последних минутах в Кубке, из-за чего его команда вылетела с турнира.
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