Лионель Месси продолжает переписывать футбольную историю, став первым игроком, возглавившим списки бомбардиров сразу в трех клубах – «Барселоне», сборной Аргентины и «Интер Майами». Этот рекорд был установлен 19 октября 2024 года, когда он оформил хет-трик в победе «Интер Майами» над «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2). После этого матча Месси довел количество голов за «Интер Майами» до 33 в 36 матчах, обойдя предыдущего рекордсмена клуба Леонардо Кампану, который забил 32 гола в 98 играх.

За свою карьеру Месси достиг выдающихся показателей:

Барселона: 672 гола в 778 матчах

Сборная Аргентины: 112 голов в 189 матчах

Интер Майами: 33 гола в 36 матчах

В то же время Криштиану Роналду является рекордсменом по голам за два клуба: «Реал Мадрид» (450 голов в 438 играх) и сборную Португалии (133 гола в 216 матчах), но уступает Месси по общему числу голов за три команды.

На данный момент у Роналду 907 голов в 1245 матчах за клубы и сборную, что на 58 голов больше, чем у Месси (849 голов в 1078 матчах). Однако разрыв между двумя игроками может сократиться, так как Месси провел на 167 матчей меньше.