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Major League Soccer
30 октября 2024, 17:22 | Обновлено 30 октября 2024, 17:47
665
1

Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды

Месси первым достигает звания лучшего бомбардира в трёх командах, оставляя позади Роналду

30 октября 2024, 17:22 | Обновлено 30 октября 2024, 17:47
665
1
Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам за три команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси

Лионель Месси продолжает переписывать футбольную историю, став первым игроком, возглавившим списки бомбардиров сразу в трех клубах – «Барселоне», сборной Аргентины и «Интер Майами». Этот рекорд был установлен 19 октября 2024 года, когда он оформил хет-трик в победе «Интер Майами» над «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2). После этого матча Месси довел количество голов за «Интер Майами» до 33 в 36 матчах, обойдя предыдущего рекордсмена клуба Леонардо Кампану, который забил 32 гола в 98 играх.

За свою карьеру Месси достиг выдающихся показателей:

  • Барселона: 672 гола в 778 матчах
  • Сборная Аргентины: 112 голов в 189 матчах
  • Интер Майами: 33 гола в 36 матчах

В то же время Криштиану Роналду является рекордсменом по голам за два клуба: «Реал Мадрид» (450 голов в 438 играх) и сборную Португалии (133 гола в 216 матчах), но уступает Месси по общему числу голов за три команды.

На данный момент у Роналду 907 голов в 1245 матчах за клубы и сборную, что на 58 голов больше, чем у Месси (849 голов в 1078 матчах). Однако разрыв между двумя игроками может сократиться, так как Месси провел на 167 матчей меньше.

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Интер Майами статистика рекорд Криштиану Роналду Барселона Нью-Инглэнд Революшн
Марк Кужим Источник: Sportskeeda
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Комментарии 1
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Ravik
А хто з них забив більше голів з 17 по 19 хвилину правою ногою у дальній кут воротарю-неєвропейцю в матчах на кубок, проведених у непарних днях високосних років до обіду?
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