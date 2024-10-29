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  4. ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
WTA
29 октября 2024, 15:23 | Обновлено 29 октября 2024, 16:16
1342
0

ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA

Киченок сыграет на WTA Finals, жеребьевка соревнований состоится 29 октября в 18:00

29 октября 2024, 15:23 | Обновлено 29 октября 2024, 16:16
1342
0
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок прилетела в Эр-Риядя (Саудовская Аравия), где сыграет на Итоговом турнире WTA 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинка выступит в парном разряде вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия),

WTA Finals 2024 пройдет со 2 по 9 ноября. Жеребьевка одичного и парного турниров состоится 29 октября в 18:00 по Киеву.

ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA

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фото Людмила Киченок Итоговый турнир WTA Алена Остапенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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