Украинская теннисистка Людмила Киченок прилетела в Эр-Риядя (Саудовская Аравия), где сыграет на Итоговом турнире WTA 2024.

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Украинка выступит в парном разряде вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия),

WTA Finals 2024 пройдет со 2 по 9 ноября. Жеребьевка одичного и парного турниров состоится 29 октября в 18:00 по Киеву.

ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA