Киченок узнала соперниц. Известны все участницы WTA Finals в парном разряде
Людмила на Итоговом турнире в Эр-Рияде выступит вместе с Аленой Остапенко
Определены все тандемы, который выступят на Итоговом турнире WTA 2024 в парном разряде.
WTA Finals пройдет в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября. На соревнованиях сыграют 8 лучших дуэтов этого сезона. В Саудовскую Аравию поедет и Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко. Украинка и латвийка квалифицировались на Итоговый после победы на US Open.
Тандемы-участники Итогового турнира WTA 2024:
- Людмила Киченок / Алена Остапенко
- Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф
- Се Шувэй / Элизе Мертенс
- Сара Эррани / Жасмин Паолини
- Дезире Кравчик / Кэролайн Доулхайд
- Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова
- Николь Мелихар / Эллен Перес
- Тейлор Таунсенд / Катерина Синякова
В 2023 году трофей Итогового завоевал дуэт Лаура Зигемунд (Германия) / Вера Звонарева. Киченок и Остапенко в последний раз выступали на WTA Finals в 2022 году, где дошли до 1/2 финала.
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