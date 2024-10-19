Киченок узнала соперниц. Известны все участницы WTA Finals в парном разряде

Определены все тандемы, который выступят на Итоговом турнире WTA 2024 в парном разряде.

WTA Finals пройдет в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября. На соревнованиях сыграют 8 лучших дуэтов этого сезона. В Саудовскую Аравию поедет и Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко. Украинка и латвийка квалифицировались на Итоговый после победы на US Open.

Тандемы-участники Итогового турнира WTA 2024:

Людмила Киченок / Алена Остапенко

Людмила Киченок / Алена Остапенко Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф

Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф Се Шувэй / Элизе Мертенс

Се Шувэй / Элизе Мертенс Сара Эррани / Жасмин Паолини

Сара Эррани / Жасмин Паолини Дезире Кравчик / Кэролайн Доулхайд

Дезире Кравчик / Кэролайн Доулхайд Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова

Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова Николь Мелихар / Эллен Перес

Николь Мелихар / Эллен Перес Тейлор Таунсенд / Катерина Синякова

В 2023 году трофей Итогового завоевал дуэт Лаура Зигемунд (Германия) / Вера Звонарева. Киченок и Остапенко в последний раз выступали на WTA Finals в 2022 году, где дошли до 1/2 финала.