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WTA
19 октября 2024, 03:26 | Обновлено 19 октября 2024, 03:29
15
0

Киченок узнала соперниц. Известны все участницы WTA Finals в парном разряде

Людмила на Итоговом турнире в Эр-Рияде выступит вместе с Аленой Остапенко

19 октября 2024, 03:26 | Обновлено 19 октября 2024, 03:29
15
0
Киченок узнала соперниц. Известны все участницы WTA Finals в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Определены все тандемы, который выступят на Итоговом турнире WTA 2024 в парном разряде.

WTA Finals пройдет в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября. На соревнованиях сыграют 8 лучших дуэтов этого сезона. В Саудовскую Аравию поедет и Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко. Украинка и латвийка квалифицировались на Итоговый после победы на US Open.

Тандемы-участники Итогового турнира WTA 2024:

  • Людмила Киченок / Алена Остапенко
  • Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф
  • Се Шувэй / Элизе Мертенс
  • Сара Эррани / Жасмин Паолини
  • Дезире Кравчик / Кэролайн Доулхайд
  • Чан Хао-Чин / Вероника Кудерметова
  • Николь Мелихар / Эллен Перес
  • Тейлор Таунсенд / Катерина Синякова

В 2023 году трофей Итогового завоевал дуэт Лаура Зигемунд (Германия) / Вера Звонарева. Киченок и Остапенко в последний раз выступали на WTA Finals в 2022 году, где дошли до 1/2 финала.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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