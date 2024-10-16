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  4. Стали известны все участницы Итогового турнира WTA 2024 года
WTA
16 октября 2024, 20:01 |
291
0

Стали известны все участницы Итогового турнира WTA 2024 года

Соревнования пройдут в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября, участие примут 8 лучших теннисисток

16 октября 2024, 20:01 |
291
0
Стали известны все участницы Итогового турнира WTA 2024 года
WTA

Определены все участницы Итогового турнира WTA 2024, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.

На соревнованиях сыграют 8 лучших теннисисток этого сезона.

Участницы WTA Finals 2024:

  • Арина Соболенко
  • Ига Свентек
  • Коко Гофф
  • Жасмин Паолини
  • Елена Рыбакина
  • Джессика Пегула
  • Чжэн Циньвень
  • Барбора Крейчикова

В 2023 году титул WTA Finals завоевала Ига Свентек. Тогда турнир проходил в Канкуне, Мексика.

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Итоговый турнир WTA Ига Свёнтек Арина Соболенко Коко Гофф Жасмин Паолини Елена Рыбакина Джессика Пегула Чжэн Циньвень Барбора Крейчикова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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