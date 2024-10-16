WTA16 октября 2024, 20:01 |
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Стали известны все участницы Итогового турнира WTA 2024 года
Соревнования пройдут в Эр-Рияде со 2 по 9 ноября, участие примут 8 лучших теннисисток
16 октября 2024, 20:01 |
291
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Определены все участницы Итогового турнира WTA 2024, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.
На соревнованиях сыграют 8 лучших теннисисток этого сезона.
Участницы WTA Finals 2024:
- Арина Соболенко
- Ига Свентек
- Коко Гофф
- Жасмин Паолини
- Елена Рыбакина
- Джессика Пегула
- Чжэн Циньвень
- Барбора Крейчикова
В 2023 году титул WTA Finals завоевала Ига Свентек. Тогда турнир проходил в Канкуне, Мексика.
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