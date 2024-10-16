Стали известны все участницы Итогового турнира WTA 2024 года

Определены все участницы Итогового турнира WTA 2024, который пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.

На соревнованиях сыграют 8 лучших теннисисток этого сезона.

Участницы WTA Finals 2024:

Арина Соболенко

Ига Свентек

Ига Свентек Коко Гофф

Коко Гофф Жасмин Паолини

Жасмин Паолини Елена Рыбакина

Елена Рыбакина Джессика Пегула

Джессика Пегула Чжэн Циньвень

Чжэн Циньвень Барбора Крейчикова

В 2023 году титул WTA Finals завоевала Ига Свентек. Тогда турнир проходил в Канкуне, Мексика.