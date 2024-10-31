«В его возрасте Месси уже…» Мбаппе попал под шквал критики во Франции

Французское издание L'Equipe после церемонии награждения премии Золотой мяч-2024 раскритиковало своего соотечественника Килиана Мбаппе, выступающего в настоящее время за мадридский Реал.

В газете была опубликована статья, в которой 25-летний нападающий обвинялся в том, что в его возрасте аргентинец Лионель Месси уже четыре раза признавался лучшим футболистом мира. Килиану напомнили, что до сих пор лучшим результатом для него в голосовании за Золотой мяч было третье место в прошлом году.

Еще одним неприятным моментом издания стало то, что Мбаппе, как и его клуб, решил не посещать церемонию награждения премии от France Football. Нападающего Реала упрекнули в том, что он не прибыл лично, чтобы получить награду Muller Trophy, обладателем которой он стал вместе с английским форвардом Баварии Гарри Кейном.