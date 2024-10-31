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  4. «В его возрасте Месси уже…» Мбаппе попал под шквал критики во Франции
Франция
31 октября 2024, 07:39 |
236
0

«В его возрасте Месси уже…» Мбаппе попал под шквал критики во Франции

Килиану досталось от газеты L'Equipe

31 октября 2024, 07:39 |
236
0
«В его возрасте Месси уже…» Мбаппе попал под шквал критики во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французское издание L'Equipe после церемонии награждения премии Золотой мяч-2024 раскритиковало своего соотечественника Килиана Мбаппе, выступающего в настоящее время за мадридский Реал.

В газете была опубликована статья, в которой 25-летний нападающий обвинялся в том, что в его возрасте аргентинец Лионель Месси уже четыре раза признавался лучшим футболистом мира. Килиану напомнили, что до сих пор лучшим результатом для него в голосовании за Золотой мяч было третье место в прошлом году.

Еще одним неприятным моментом издания стало то, что Мбаппе, как и его клуб, решил не посещать церемонию награждения премии от France Football. Нападающего Реала упрекнули в том, что он не прибыл лично, чтобы получить награду Muller Trophy, обладателем которой он стал вместе с английским форвардом Баварии Гарри Кейном.

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L'Equipe Килиан Мбаппе Реал Мадрид Золотой мяч Лионель Месси
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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