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28 октября 2024, 22:27 | Обновлено 28 октября 2024, 22:34
981
0

Один не приехал на церемонию. Определены обладатели Muller Trophy

Гарри Кейн и Килиан Мбаппе забили по 52 гола

28 октября 2024, 22:27 | Обновлено 28 октября 2024, 22:34
981
0
Один не приехал на церемонию. Определены обладатели Muller Trophy
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

​Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.

Помимо главной индивидуальной награды, также был вручен Muller Trophy – лучшему бомбардиру года.

Награду разделили два суперфорварда: Гарри Кейн (Бавария) и Килиан Мбаппе (Реал Мадрид). Отметим, что Килиан, как и весь Реал, на церемонию вручения Золотого мяча не приехал.

Кейн и Мбаппе забили по 52 гола в сезоне 2023/24.

Sport.ua проводот текстовую и видеотрансляцию церемонии.

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Гарри Кейн Килиан Мбаппе лучший бомбардир Золотой мяч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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