Один не приехал на церемонию. Определены обладатели Muller Trophy
Гарри Кейн и Килиан Мбаппе забили по 52 гола
Футбольные звезды встретятся на красной дорожке в парижском театре Шатле вечером 28 октября. France Football объявит победителя награды Золотой мяч (Ballon d'Or), который предназначен для лучшего футболиста 2024 года.
Помимо главной индивидуальной награды, также был вручен Muller Trophy – лучшему бомбардиру года.
Награду разделили два суперфорварда: Гарри Кейн (Бавария) и Килиан Мбаппе (Реал Мадрид). Отметим, что Килиан, как и весь Реал, на церемонию вручения Золотого мяча не приехал.
Кейн и Мбаппе забили по 52 гола в сезоне 2023/24.
Sport.ua проводот текстовую и видеотрансляцию церемонии.
Harry Kane 🤝 Kylian Mbappé— Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024
They're our Gerd Muller Trophy winners ⚽️🎯
Both finished the 23-24 season on 52 goals! #trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/CiHMuIKQEF
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