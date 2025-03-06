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Лига чемпионов
06 марта 2025, 07:43 |
425
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В УЕФА назвали кандидатов на лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Четыре претендента: Алиссон, Гарри Кейн, Мартин Эдегор и Родриго

06 марта 2025, 07:43 |
425
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В УЕФА назвали кандидатов на лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

В УЕФА назвали четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Номинанты на награду:

  • Алиссон (Ливерпуль)
  • Гарри Кейн (Бавария)
  • Мартин Эдегор (Арсенал)
  • Родриго (Реал Мадрид)

Алиссон провел фантастический матч против ПСЖ, оформил девять сейвов и сыграл ключевую роль в минимально победе мерсисайдцев (1:0).

Кейн в поединке против Байера (2:0) оформил дубль. Второй мяч английский форвард забил с пенальти.

Эдегор вместе с канонирами разгромил ПСВ на выезде 7:1. Мартин дважды поразил ворота нидерландского коллектива, а также отдал ассист на Риккардо Калафьори.

Родриго и сливочные переиграли Атлетико в мадридском дерби 2:1. Бразильский форвард положил шедевр на 4-й минуте.

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Алиссон Гарри Кейн Мартин Эдегор Родриго Гоес лучший игрок Лига чемпионов Ливерпуль Бавария Арсенал Лондон Реал Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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