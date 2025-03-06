В УЕФА назвали кандидатов на лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Четыре претендента: Алиссон, Гарри Кейн, Мартин Эдегор и Родриго
В УЕФА назвали четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Номинанты на награду:
- Алиссон (Ливерпуль)
- Гарри Кейн (Бавария)
- Мартин Эдегор (Арсенал)
- Родриго (Реал Мадрид)
Алиссон провел фантастический матч против ПСЖ, оформил девять сейвов и сыграл ключевую роль в минимально победе мерсисайдцев (1:0).
Кейн в поединке против Байера (2:0) оформил дубль. Второй мяч английский форвард забил с пенальти.
Эдегор вместе с канонирами разгромил ПСВ на выезде 7:1. Мартин дважды поразил ворота нидерландского коллектива, а также отдал ассист на Риккардо Калафьори.
Родриго и сливочные переиграли Атлетико в мадридском дерби 2:1. Бразильский форвард положил шедевр на 4-й минуте.
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