В УЕФА назвали кандидатов на лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

В УЕФА назвали четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Номинанты на награду:

Алиссон (Ливерпуль)

Гарри Кейн (Бавария)

Мартин Эдегор (Арсенал)

Родриго (Реал Мадрид)

Алиссон провел фантастический матч против ПСЖ, оформил девять сейвов и сыграл ключевую роль в минимально победе мерсисайдцев (1:0).

Кейн в поединке против Байера (2:0) оформил дубль. Второй мяч английский форвард забил с пенальти.

Эдегор вместе с канонирами разгромил ПСВ на выезде 7:1. Мартин дважды поразил ворота нидерландского коллектива, а также отдал ассист на Риккардо Калафьори.

Родриго и сливочные переиграли Атлетико в мадридском дерби 2:1. Бразильский форвард положил шедевр на 4-й минуте.