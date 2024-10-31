ЗАДЕРАКА: «Нам некогда опускать головы»
Игрок «Кривбасса» подытожил поединок против «Полесья» в рамках Кубка Украины.
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Задерака высказался по поводу поражения житомирскому «Полесью» в 1/8 финала Кубка Украины (1:2).
«Это был очень интересный матч. Я думаю, болельщикам он понравился, очень много моментов было у обеих команд. Немного, мне кажется, мы где-то проиграли в росте. Соперник оба гола забил со второго этажа. В целом очень интересный и динамичный матч получился.
По горячим следам не хочется сразу что-нибудь анализировать. Тренерский штаб разберет эту игру, укажет нам ошибки. Нам нужно двигаться дальше. Через несколько дней уже матч против «Руха», поэтому некогда опускать головы. Впереди – важные матчи чемпионата.
Не хватило где-то концентрации, где-то реализации. Могли забить второй мяч и игра сложилась бы иначе, но это футбол», – сказал Задерака.
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