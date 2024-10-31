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Кубок Украины
31 октября 2024, 11:05 | Обновлено 31 октября 2024, 12:17
148
0

ЗАДЕРАКА: «Нам некогда опускать головы»

Игрок «Кривбасса» подытожил поединок против «Полесья» в рамках Кубка Украины.

31 октября 2024, 11:05 | Обновлено 31 октября 2024, 12:17
148
0
ЗАДЕРАКА: «Нам некогда опускать головы»
УПЛ ТБ. Максим Задерака

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Задерака высказался по поводу поражения житомирскому «Полесью» в 1/8 финала Кубка Украины (1:2).

«Это был очень интересный матч. Я думаю, болельщикам он понравился, очень много моментов было у обеих команд. Немного, мне кажется, мы где-то проиграли в росте. Соперник оба гола забил со второго этажа. В целом очень интересный и динамичный матч получился.

По горячим следам не хочется сразу что-нибудь анализировать. Тренерский штаб разберет эту игру, укажет нам ошибки. Нам нужно двигаться дальше. Через несколько дней уже матч против «Руха», поэтому некогда опускать головы. Впереди – важные матчи чемпионата.

Не хватило где-то концентрации, где-то реализации. Могли забить второй мяч и игра сложилась бы иначе, но это футбол», – сказал Задерака.

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Максим Задерака Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Кубок Украины по футболу Полесье - Кривбасс
Андрій Вітренко Источник: ФК Кривбасс
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