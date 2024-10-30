Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс также заслуживал победы»
30 октября криворожская команда провела кубковый матч против «Полесья»
Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб дал оценку своим игрокам после выездного матча 18 финала Кубка Украины против житомирского «Полесья» - 1:2
– Хочу поздравить «Полесье» с победой. Но, на мой взгляд, «Кривбасс» также заслуживал победы. Но это футбол. Где-то нам не повезло, а вот сопернику наоборот. Как я уже сказал на флеш-интервью, мы заставили «Полесье» страдать на футбольном поле, ведь играли действительно неплохо. Имели свои моменты, но так бывает, что уступили.
Благодарен своей команде за эту игру. Посмотрел вчера матч «Рух» - «Карпаты». И, считаю, наша игра была даже интереснее и интенсивнее. Есть дерби «Динамо» - «Шахтер», львовское дерби. Сегодня мы также сделали неплохое дерби: Кривой Рог - Житомир.
– За счет чего «Полесье» сегодня победило? Можете назвать пять факторов?
– Во-первых, где-то Фортуна была на их стороне. Также у «Полесья» уже есть игроки сборной Украины, также молодежной сборной. Соперник хороший. По подбору игроков состав неплохой. Но мы сегодня не уступали. У нас еще все впереди.
– Что сказали команде в раздевалке?
– Поблагодарил ребят и сказал, чтобы они подняли выше головы. Все нормально, еще все впереди. Готовимся на «Рух».
– Также «Кривбассу» еще играть с «Полесьем» в ноябре...
– Эта игра еще нескоро. Рано об этом говорить. Но теперь мы дома сыграем. Посмотрим, как «Полесье» будет выглядеть в Кривом Роге.
– Для вас этот матч был принципиальным?
– Для меня все матчи принципиальные. То ли «Динамо», то ли «Шахтер», то ли «Полесье», то ли «Оболонь». Мне всегда хочется побеждать. Но это спорт. В нем не бывает без поражений. Главное, чтобы в следующей игре наши футболисты вышли и снова начали побеждать.
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