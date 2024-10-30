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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс также заслуживал победы»
Кубок Украины
30 октября 2024, 19:49 |
775
2

Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс также заслуживал победы»

30 октября криворожская команда провела кубковый матч против «Полесья»

30 октября 2024, 19:49 |
775
2
Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс также заслуживал победы»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб дал оценку своим игрокам после выездного матча 18 финала Кубка Украины против житомирского «Полесья» - 1:2

– Хочу поздравить «Полесье» с победой. Но, на мой взгляд, «Кривбасс» также заслуживал победы. Но это футбол. Где-то нам не повезло, а вот сопернику наоборот. Как я уже сказал на флеш-интервью, мы заставили «Полесье» страдать на футбольном поле, ведь играли действительно неплохо. Имели свои моменты, но так бывает, что уступили.

Благодарен своей команде за эту игру. Посмотрел вчера матч «Рух» - «Карпаты». И, считаю, наша игра была даже интереснее и интенсивнее. Есть дерби «Динамо» - «Шахтер», львовское дерби. Сегодня мы также сделали неплохое дерби: Кривой Рог - Житомир.

– За счет чего «Полесье» сегодня победило? Можете назвать пять факторов?

– Во-первых, где-то Фортуна была на их стороне. Также у «Полесья» уже есть игроки сборной Украины, также молодежной сборной. Соперник хороший. По подбору игроков состав неплохой. Но мы сегодня не уступали. У нас еще все впереди.

– Что сказали команде в раздевалке?

– Поблагодарил ребят и сказал, чтобы они подняли выше головы. Все нормально, еще все впереди. Готовимся на «Рух».

– Также «Кривбассу» еще играть с «Полесьем» в ноябре...

– Эта игра еще нескоро. Рано об этом говорить. Но теперь мы дома сыграем. Посмотрим, как «Полесье» будет выглядеть в Кривом Роге.

– Для вас этот матч был принципиальным?

– Для меня все матчи принципиальные. То ли «Динамо», то ли «Шахтер», то ли «Полесье», то ли «Оболонь». Мне всегда хочется побеждать. Но это спорт. В нем не бывает без поражений. Главное, чтобы в следующей игре наши футболисты вышли и снова начали побеждать.

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Кубок Украины по футболу Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Полесье - Кривбасс Юрий Вернидуб
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 2
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heops
Погано підготувався. Мав би знати що страждати на полі то стиль гри Полісся)))
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vruthiy-112
Досить Юра.!!!
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