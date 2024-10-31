ЛАСК с Таловеровым одержал победу в кубковом матче
Команда украинца переиграла «Войтсберг» в 1/8 финала турнира
30 октября были сыграны матчи 1/8 финала Кубка Австрии 2024/25.
ЛАСК вместе с Максимом Таловеровым провел гостевой матч против клуба «Войтсберг».
Украинский защитник вышел в стартовом составе и сыграл полные 90 минут встречи.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Кубковый матч закончился минимальной победой гостей со счетом 2:1. Отличились за ЛАСК Роберт Цуль и Филипп Цирайс. Украинец Таловеров в свой актив не записал результативных действий.
В следующем этапе соревнования на ЛАСК ожидает дуэли против РБ «Зальцбурга». Матч запланирован на 31 января 2025 года.
Кубок Австрии. 1/8 финала, 30 октября
«Войтсберг» – ЛАСК – 1:2
Голы: Криензер, 34 – Цуль, 42, Цирайс, 48
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер Энтони Джошуа высказался об украинском чемпионе
Сложная история Андреаса Зассена…