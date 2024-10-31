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31 октября 2024, 10:24 | Обновлено 31 октября 2024, 10:25
89
0

ЛАСК с Таловеровым одержал победу в кубковом матче

Команда украинца переиграла «Войтсберг» в 1/8 финала турнира

31 октября 2024, 10:24 | Обновлено 31 октября 2024, 10:25
89
0
ЛАСК с Таловеровым одержал победу в кубковом матче
ФК ЛАСК. Максим Таловеров

30 октября были сыграны матчи 1/8 финала Кубка Австрии 2024/25.

ЛАСК вместе с Максимом Таловеровым провел гостевой матч против клуба «Войтсберг».

Украинский защитник вышел в стартовом составе и сыграл полные 90 минут встречи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кубковый матч закончился минимальной победой гостей со счетом 2:1. Отличились за ЛАСК Роберт Цуль и Филипп Цирайс. Украинец Таловеров в свой актив не записал результативных действий.

В следующем этапе соревнования на ЛАСК ожидает дуэли против РБ «Зальцбурга». Матч запланирован на 31 января 2025 года.

Кубок Австрии. 1/8 финала, 30 октября

«Войтсберг» – ЛАСК – 1:2

Голы: Криензер, 34 – Цуль, 42, Цирайс, 48

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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