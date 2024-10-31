Минус Медведев и Фритц. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Париже
Последний турнир АТР 1000 в 2024 году проходит во Франции с 26 октября по 3 ноября
На турнире АТР 1000 в Париже (Франция), который проходит на хардовых покрытиях в помещении, определены все участники 1/8 финала.
Второй сеяный Карлос Алькарас во 2-м раунде разобрался с Николосом Харри и далее сыграет против Уго Умбера.
Лаки-лузер Артур Казо, который в основной сетке заменил заболевшего Янника Синнера, неожиданно одолел Бена Шелтона. В 1/8 финала француз поборется против Хольгера Руне.
Приятно удивил своим вылетом Даниил Медведев. Он проиграл Алексею Попырину. Представитель Австралии в следующем раунде встретится с Кареном Хачановым.
Американец Тейлор Фритц, посеяный под пятым номером, уступил Джек Дрейперу. Британец в 3-м круге проведет матч с Алексом де Минауром.
Борьбу на последнем Мастерсе в сезоне продолжают и фавориты на трофей: Александр Зверев, Стефанос Циципас и Григор Димитров. Андрей Рублев, к счастью, вылетел.
Тысячник в Париже проходит с 26 октября по 3 ноября.
АТР 1000 Париж. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Артур Казо [LL] – Хольгер Руне [13]
Алекс де Минаур [9] – Джек Дрейпер
Александр Зверев [3] – Артур Фис
Стефанос Циципас [10] – Франсиско Черундоло
Нижняя часть сетки
Григор Димитров [8] – Артур Риндеркнех
Карен Хачанов – Алексей Попырин
Джордан Томпсон – Адриан Маннарино
Уго Умбер [15] – Карлос Алькарас [2]
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