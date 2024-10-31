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  4. Минус Медведев и Фритц. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Париже
ATP
31 октября 2024, 10:23 |
316
0

Минус Медведев и Фритц. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Париже

Последний турнир АТР 1000 в 2024 году проходит во Франции с 26 октября по 3 ноября

31 октября 2024, 10:23 |
316
0
Минус Медведев и Фритц. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

На турнире АТР 1000 в Париже (Франция), который проходит на хардовых покрытиях в помещении, определены все участники 1/8 финала.

Второй сеяный Карлос Алькарас во 2-м раунде разобрался с Николосом Харри и далее сыграет против Уго Умбера.

Лаки-лузер Артур Казо, который в основной сетке заменил заболевшего Янника Синнера, неожиданно одолел Бена Шелтона. В 1/8 финала француз поборется против Хольгера Руне.

Приятно удивил своим вылетом Даниил Медведев. Он проиграл Алексею Попырину. Представитель Австралии в следующем раунде встретится с Кареном Хачановым.

Американец Тейлор Фритц, посеяный под пятым номером, уступил Джек Дрейперу. Британец в 3-м круге проведет матч с Алексом де Минауром.

Борьбу на последнем Мастерсе в сезоне продолжают и фавориты на трофей: Александр Зверев, Стефанос Циципас и Григор Димитров. Андрей Рублев, к счастью, вылетел.

Тысячник в Париже проходит с 26 октября по 3 ноября.

АТР 1000 Париж. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Артур Казо [LL] – Хольгер Руне [13]
Алекс де Минаур [9] – Джек Дрейпер

Александр Зверев [3] – Артур Фис
Стефанос Циципас [10] – Франсиско Черундоло

Нижняя часть сетки

Григор Димитров [8] – Артур Риндеркнех
Карен Хачанов – Алексей Попырин

Джордан Томпсон – Адриан Маннарино
Уго Умбер [15] – Карлос Алькарас [2]

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ATP Париж Артур Казо Хольгер Руне Алекс де Минаур Джек Дрейпер Александр Зверев Артур Фис Стефанос Циципас Франсиско Черундоло Григор Димитров Артур Риндеркнех Карен Хачанов Алексей Попырин Джордан Томпсон (теннисист) Адриан Маннарино Уго Умбер Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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