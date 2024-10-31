Минус Медведев и Фритц. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Париже

На турнире АТР 1000 в Париже (Франция), который проходит на хардовых покрытиях в помещении, определены все участники 1/8 финала.

Второй сеяный Карлос Алькарас во 2-м раунде разобрался с Николосом Харри и далее сыграет против Уго Умбера.

Лаки-лузер Артур Казо, который в основной сетке заменил заболевшего Янника Синнера, неожиданно одолел Бена Шелтона. В 1/8 финала француз поборется против Хольгера Руне.

Приятно удивил своим вылетом Даниил Медведев. Он проиграл Алексею Попырину. Представитель Австралии в следующем раунде встретится с Кареном Хачановым.

Американец Тейлор Фритц, посеяный под пятым номером, уступил Джек Дрейперу. Британец в 3-м круге проведет матч с Алексом де Минауром.

Борьбу на последнем Мастерсе в сезоне продолжают и фавориты на трофей: Александр Зверев, Стефанос Циципас и Григор Димитров. Андрей Рублев, к счастью, вылетел.

Тысячник в Париже проходит с 26 октября по 3 ноября.

АТР 1000 Париж. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Артур Казо [LL] – Хольгер Руне [13]

Алекс де Минаур [9] – Джек Дрейпер

Александр Зверев [3] – Артур Фис

Стефанос Циципас [10] – Франсиско Черундоло

Нижняя часть сетки

Григор Димитров [8] – Артур Риндеркнех

Карен Хачанов – Алексей Попырин

Джордан Томпсон – Адриан Маннарино

Уго Умбер [15] – Карлос Алькарас [2]