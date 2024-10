Первый номер рейтинг АТР снялся с Мастерса в Париже. Известна причина

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) не сыграет на турнире АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Итальянец отказался от участия на последнем Мастерсе сезона из-за болезни (кишечный вирус):

«Это нелегкое решение. Моя команда и я приехали в Париж пораньше, чтобы подготовиться как можно лучше, но, к сожалению, я почувствовал себя плохо во время тренировки и в воскресенье обратился к врачу.

Оказалось, что я подхватил вирус. Сейчас я чувствую себя лучше, но я все еще не готов соревноваться здесь, в Париже. Я очень ждал этого турнира, так что это, мягко говоря, разочаровывает. Сейчас я сосредоточен на восстановлении и возвращении на 100%. Я буду стремиться вернуться сильнее к Турину!».

Место Янника в Париже займет лаки-лузер Артур Казо. Отметим, что в Берси не сыграет и прошлогодний чемпион Новак Джокович.

