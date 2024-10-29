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  4. Первый номер рейтинг АТР снялся с Мастерса в Париже. Известна причина
ATP
29 октября 2024, 15:10 |
269
0

Первый номер рейтинг АТР снялся с Мастерса в Париже. Известна причина

Янник Синнер не сыграет на турнире в Берси из-за кишечного вируса

29 октября 2024, 15:10 |
269
0
Первый номер рейтинг АТР снялся с Мастерса в Париже. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) не сыграет на турнире АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Итальянец отказался от участия на последнем Мастерсе сезона из-за болезни (кишечный вирус):

«Это нелегкое решение. Моя команда и я приехали в Париж пораньше, чтобы подготовиться как можно лучше, но, к сожалению, я почувствовал себя плохо во время тренировки и в воскресенье обратился к врачу.

Оказалось, что я подхватил вирус. Сейчас я чувствую себя лучше, но я все еще не готов соревноваться здесь, в Париже. Я очень ждал этого турнира, так что это, мягко говоря, разочаровывает. Сейчас я сосредоточен на восстановлении и возвращении на 100%. Я буду стремиться вернуться сильнее к Турину!».

Место Янника в Париже займет лаки-лузер Артур Казо. Отметим, что в Берси не сыграет и прошлогодний чемпион Новак Джокович.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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