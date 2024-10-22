Пропустит ли Итоговый турнир? Джокович не сыграет последний Мастерс сезона

37-летний сербский теннисист и 24-кратный победитель турниров серии Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 4) не сыграет на турнире АТР 1000 в Париже (Франция).

Об этом сообщает сербское издание Sport Klub. Причины такого решения от Ноле не указываются.

Последний Мастерс сезона пройдет с 28 октября по 3 ноября. Джокович пропустит турнир впервые с 2020 года. За карьеру он семь раз побеждал в Париже, в том числе и в 2023 году.

Сейчас Новак идет шестым в гонке на Итоговый турнир в Турине (10–17 ноября) и пока не квалифицировался на него. Как сообщает источник, Новак может и не сыграть в столице Италии даже в случае успешного отбора, а завершить сезон и вернуться только на Australian Open 2025.

На прошлой неделе именитый серб выступил на выставочных соревнованиях Six Kings Slam, где стал третьим, обыграв Рафаэля Надаля в утешительном финале.