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19 октября 2024, 21:14 | Обновлено 19 октября 2024, 21:23
845
0

Шоу титанов тенниса. Джокович и Надаль провели матч на выставочном Шлеме

Новак переиграл Рафаэля в двух сетах в поединке за третье место на турнире Six Kings Slam

19 октября 2024, 21:14 | Обновлено 19 октября 2024, 21:23
845
0
Шоу титанов тенниса. Джокович и Надаль провели матч на выставочном Шлеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль и Новак Джокович

19 октября на выставочном турнире Six Kings Slam, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), состоялся матч за третье место.

В утешительном финале сошлись легендарные теннисисты Новак Джокович (Сербия, ATP 4) и Рафаэль Надаль (Испания, ATP 153). Игра завершилась победой серба в двух сетах за 1 час и 30 минут.

Six Kings Slam. Матч за 3-е место

Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:2, 7:6 (7:5)

Ранее соперники провели 60 очных поединков на официальных турнирах. Сегодня Ноле выиграл 32-ю встречу.

Джокович и Надаль в Эр-Рияде, помимо личного противостояния, провели еще по одному матчу. Новак уступил Яннику Синнеру, а Рафа проиграл Карлосу Алькарасу.

Янник и Карлос в финале разыграют трофей и чек на 6 миллионов долларов.

Надаль завершит карьеру после окончания сезона. Его последним турниром будет Кубок Дэвиса, где он сыграет за сборную Испании.

Фотогалерея матча Новак Джокович – Рафаэль Надаль

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Six Kings Slam Новак Джокович Рафаэль Надаль фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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