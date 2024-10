Шоу титанов тенниса. Джокович и Надаль провели матч на выставочном Шлеме

19 октября на выставочном турнире Six Kings Slam, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), состоялся матч за третье место.

В утешительном финале сошлись легендарные теннисисты Новак Джокович (Сербия, ATP 4) и Рафаэль Надаль (Испания, ATP 153). Игра завершилась победой серба в двух сетах за 1 час и 30 минут.

Six Kings Slam. Матч за 3-е место

Новак Джокович (Сербия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:2, 7:6 (7:5)

Ранее соперники провели 60 очных поединков на официальных турнирах. Сегодня Ноле выиграл 32-ю встречу.

Джокович и Надаль в Эр-Рияде, помимо личного противостояния, провели еще по одному матчу. Новак уступил Яннику Синнеру, а Рафа проиграл Карлосу Алькарасу.

Янник и Карлос в финале разыграют трофей и чек на 6 миллионов долларов.

Надаль завершит карьеру после окончания сезона. Его последним турниром будет Кубок Дэвиса, где он сыграет за сборную Испании.

Фотогалерея матча Новак Джокович – Рафаэль Надаль

Emotional scenes at the net 🥹



A warm embrace at the net between Djokovic and Nadal as Novak defeats the Spaniard 6-2 7-6 🤝#SixKingsSlam pic.twitter.com/cARfLjn03Q