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  4. РЕБРОВ: «Эксперименты? Считаю, что мы справились с обеими задачами»
Лига наций
20 ноября 2024, 00:52 | Обновлено 20 ноября 2024, 01:12
223
0

РЕБРОВ: «Эксперименты? Считаю, что мы справились с обеими задачами»

Главный тренер сборной Украины описал итог выступлений команды в Лиге наций

20 ноября 2024, 00:52 | Обновлено 20 ноября 2024, 01:12
223
0
РЕБРОВ: «Эксперименты? Считаю, что мы справились с обеими задачами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

19 ноября состоялся матч последнего, 6-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Украины. Поединок прошел на стадионе в Тиране. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

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После завершения встречи главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров ответил на вопрос об экспериментах, которые он проводил в текущем розыгрыше ЛН:

– Довольны ли вы экспериментами, которые проводили в течение Лиги наций? Появилось много новых игроков, как вы оцениваете их выступления?

– У нас было две цели в Лиге наций. Первая – пытаться попасть в плей-офф на чемпионат мира, как это было при отборе на Евро-2024. Вторая – посмотреть на футболистов, которые играли в молодежке, выступали на Олимпиаде.

Я считаю, что мы справились с обеими задачами, сейчас мы играем в плей-офф. Те игроки, которые попали в сборную, добавили уверенность, интенсивность в игре.

Если вы видели, сегодня на поле вышел Алексей Сыч, который не готовился к выступлению за сборную и был вызван позже. Но он вышел на поле и сыграл на очень высоком уровне.

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Сергей Ребров Лига наций сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Албания - Украина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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