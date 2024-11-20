РЕБРОВ: «Эксперименты? Считаю, что мы справились с обеими задачами»

19 ноября состоялся матч последнего, 6-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Албании и Украины. Поединок прошел на стадионе в Тиране. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров ответил на вопрос об экспериментах, которые он проводил в текущем розыгрыше ЛН:

– Довольны ли вы экспериментами, которые проводили в течение Лиги наций? Появилось много новых игроков, как вы оцениваете их выступления?

– У нас было две цели в Лиге наций. Первая – пытаться попасть в плей-офф на чемпионат мира, как это было при отборе на Евро-2024. Вторая – посмотреть на футболистов, которые играли в молодежке, выступали на Олимпиаде.

Я считаю, что мы справились с обеими задачами, сейчас мы играем в плей-офф. Те игроки, которые попали в сборную, добавили уверенность, интенсивность в игре.

Если вы видели, сегодня на поле вышел Алексей Сыч, который не готовился к выступлению за сборную и был вызван позже. Но он вышел на поле и сыграл на очень высоком уровне.