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Кубок Дэвиса
19 ноября 2024, 22:45 | Обновлено 19 ноября 2024, 22:47
894
0

Нидерланды – Испания. Решающий матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024

19 ноября 2024, 22:45 | Обновлено 19 ноября 2024, 22:47
894
0
Нидерланды – Испания. Решающий матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

19 ноября в Малаге (Испания) стартуют матчи 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024.

Во вторник путевку в следующую стадию между собой разыграют сборные Нидерландов и Испании. Ориентировочное время начала игр – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Победители поединка Нидерланды – Испания выйдут в полуфинал соревнований, где сыграют либо против Германии, либо против Канады.

Нидерланды – Испания. 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024

  • Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Надаль – 6:4, 6:4
  • Таллон Грикспор – Карлос Алькарас – 6:7 (0:7), 3:6
  • Уэсли Колхоф / Ботик ван де Зандсхулп – Карлос Алькарас / Марсель Гранольерс

Финал Кубка Дэвиса 2024. Расписание и результаты матчей плей-офф

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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