Англия17 декабря 2024, 21:35 |
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По пути Погба. Стало известно, кто будет помогать Мудрику в деле о допинге
Михаилу Мудрику будет помогать Morgan Sports Law
17 декабря 2024, 21:35 |
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Стало известно о том, какая компания будет помогать украинскому вингеру лондонского «Челси» Михаилу Мудрику в деле о допинге, сообщает The Telegraph.
Этой компанией стала Morgan Sports Law. Причиной выбора стал успешный опыт Morgan Sports Law, которая помогла французскому полузащитнику Полю Погба, который также обвинялся в использовании допинга, сократить срок дисквалификации с 4 лет до 18 месяцев.
Ранее сообщалось, что Энцо Марека отреагировал на ситуацию с Михаилом Мудриком.
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