По пути Погба. Стало известно, кто будет помогать Мудрику в деле о допинге

Стало известно о том, какая компания будет помогать украинскому вингеру лондонского «Челси» Михаилу Мудрику в деле о допинге, сообщает The Telegraph.

Этой компанией стала Morgan Sports Law. Причиной выбора стал успешный опыт Morgan Sports Law, которая помогла французскому полузащитнику Полю Погба, который также обвинялся в использовании допинга, сократить срок дисквалификации с 4 лет до 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что Энцо Марека отреагировал на ситуацию с Михаилом Мудриком.