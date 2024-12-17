Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. По пути Погба. Стало известно, кто будет помогать Мудрику в деле о допинге
Англия
17 декабря 2024, 21:35 |
602
1

По пути Погба. Стало известно, кто будет помогать Мудрику в деле о допинге

Михаилу Мудрику будет помогать Morgan Sports Law

17 декабря 2024, 21:35 |
602
1
По пути Погба. Стало известно, кто будет помогать Мудрику в деле о допинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Стало известно о том, какая компания будет помогать украинскому вингеру лондонского «Челси» Михаилу Мудрику в деле о допинге, сообщает The Telegraph.

Этой компанией стала Morgan Sports Law. Причиной выбора стал успешный опыт Morgan Sports Law, которая помогла французскому полузащитнику Полю Погба, который также обвинялся в использовании допинга, сократить срок дисквалификации с 4 лет до 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что Энцо Марека отреагировал на ситуацию с Михаилом Мудриком.

По теме:
«Лучшая новость». Агуэро рассказал про новый контракт Салаха
Известно, как Мареска отреагировал на проваленный тест на допинг Мудрика
В Челси определились, что будут делать с Мудриком после отстранения
Михаил Мудрик дисквалификация допинг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Поль Погба
Данііл Киріяка Источник: The Telegraph
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Футбол | 17 декабря 2024, 15:54 34
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге

Ответы футболиста в несколько раз превысили среднюю норму доверия

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 17 декабря 2024, 09:31 0
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри

Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде

Мудрика могли подставить? Футболист Челси собирается защищать свою позицию
Футбол | 17.12.2024, 13:27
Мудрика могли подставить? Футболист Челси собирается защищать свою позицию
Мудрика могли подставить? Футболист Челси собирается защищать свою позицию
Назван лучший футболист 2024 года по версии ФИФА
Футбол | 17.12.2024, 20:01
Назван лучший футболист 2024 года по версии ФИФА
Назван лучший футболист 2024 года по версии ФИФА
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Футбол | 17.12.2024, 12:37
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Придурок
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 669
Футбол
«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль
«Это плохая машина». Усик вспомнил, какой у него был первый автомобиль
16.12.2024, 16:42
Бокс
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
16.12.2024, 08:40 1
Бокс
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
17.12.2024, 11:21 42
Футбол
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
17.12.2024, 06:50 25
Футбол
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
16.12.2024, 10:01 1
Футбол
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
16.12.2024, 07:45 14
Футбол
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
17.12.2024, 10:47
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем