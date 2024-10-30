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Украина. Премьер лига
30 октября 2024, 10:47 |
72
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Левый Берег

2 ноября в 15:30 состоится матч 12-го тура УПЛ

30 октября 2024, 10:47 |
72
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Левый Берег
УПЛ

В субботу, 2 ноября, в 15:30 состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Левый Берег».

Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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