В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
Спонсором «Шеффилд Уэнсдей» стала необычная компания
Во вторник, 28 октября 2024 года, состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между «Брентфордом» и «Шеффилд Уэнсдей». Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, но по итогу серии пенальти дальше прошли хозяева.
Болельщики в интернете обратили особое внимание на форму гостей, а точнее на их титульного спонсора. На груди у футболистов «Шеффилд Уэнсдей» было написано МОСКВА.
Но, к счастью, Mockba Modular это лишь аббревиатура компании Matveev Office Construction, которая занимается изготовлением модульных домов.
Напомним, в составе «Брентфорда», который был соперником «сов» в этом матче, играет украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Этот поединок он провел на скамейке запасных.
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