Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
Англия
30 октября 2024, 11:01 | Обновлено 30 октября 2024, 11:30
1872
2

В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках

Спонсором «Шеффилд Уэнсдей» стала необычная компания

30 октября 2024, 11:01 | Обновлено 30 октября 2024, 11:30
1872
2
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 28 октября 2024 года, состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между «Брентфордом» и «Шеффилд Уэнсдей». Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, но по итогу серии пенальти дальше прошли хозяева.

Болельщики в интернете обратили особое внимание на форму гостей, а точнее на их титульного спонсора. На груди у футболистов «Шеффилд Уэнсдей» было написано МОСКВА.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но, к счастью, Mockba Modular это лишь аббревиатура компании Matveev Office Construction, которая занимается изготовлением модульных домов.

Напомним, в составе «Брентфорда», который был соперником «сов» в этом матче, играет украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Этот поединок он провел на скамейке запасных.

По теме:
Легенда МЮ рассказал, где может быть команда в АПЛ при Амориме
Аморим сделал заявление о работе в Манчестере Юнайтед. Что сказал?
Гвардиола признался, что не знает, когда вновь будет играть Де Брюйне
Шеффилд Уэнсдей Брентфорд Кубок английской лиги по футболу Егор Ярмолюк Чемпионшип чемпионат Англии по футболу спонсоры
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто предложил Реалу бойкотировать ЗМ. Это не Перес
Футбол | 29 октября 2024, 16:28 8
Стало известно, кто предложил Реалу бойкотировать ЗМ. Это не Перес
Стало известно, кто предложил Реалу бойкотировать ЗМ. Это не Перес

Не посещать церемонию награждения – инициатива Карло Анчелотти

«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 29 октября 2024, 11:28 0
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Вячеслав Сенченко считает, что победа Александра может быть еще более убедительной

Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 30.10.2024, 07:15
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Ворскла – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
Тоттенхэм – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
Футбол | 30.10.2024, 09:42
Тоттенхэм – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
Тоттенхэм – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Бокс | 30.10.2024, 07:06
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
все одно тхне кацапурами...той же Матвєєв...та й абревіатуру не випадково він так склав...та ще й таке написання...
Ответить
+12
MaximusOne
Пропоную ввести весь склад Шеффілд в Миротворець.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд назвал самого интересного боксера современности. Это не Усик
Холифилд назвал самого интересного боксера современности. Это не Усик
29.10.2024, 01:01
Бокс
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
ФОТО. Красавица! Украинская спортсменка выгуляла себя в Скопье
30.10.2024, 02:15 1
Другие виды
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
29.10.2024, 19:42 5
Футбол
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
29.10.2024, 15:23
Теннис
Зидан возобновит карьеру уже этой зимой. Возглавит культовый клуб. Не Реал
Зидан возобновит карьеру уже этой зимой. Возглавит культовый клуб. Не Реал
29.10.2024, 00:47 1
Футбол
«Он заплатит за это». Фьюри обвинил Усика в нарушении условий реванша
«Он заплатит за это». Фьюри обвинил Усика в нарушении условий реванша
29.10.2024, 01:16 2
Бокс
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
Бойкот Реала. Лунин и Винисиус не едут на церемонию вручения Золотого мяча
28.10.2024, 16:21 17
Футбол
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
Перес назвал виновного, из-за кого Винисиус не получил Золотой мяч 2024
29.10.2024, 07:46 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем