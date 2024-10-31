Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы в беде. За девять лет такое впервые»

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором сыграли «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Хозяева победили с минимальным счетом 2:1 и выбили команду Жузепа Гвардиолы из турнира.

Главный тренер «Манчестер Сити» столкнулся с большим количеством травмированных игроков – Аканджи травмировался во время разминки перед матчем, а Савио не смог доиграть матч из-з повреждения. Кроме того, в лазарете находятся Уокер, Грилиш, Родри и де Брюйне.

«Мы в беде. За девять лет у нас никогда не было такого количества травмированных футболистов. Мы попытаемся что-то сделать. У нас слишком мало времени на восстановление», – разочарован Гвардиола.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет уже второго ноября в АПЛ – подопечные Гвардиолы сыграют на выезде против «Борнмута».