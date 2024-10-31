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Англия
31 октября 2024, 11:02 | Обновлено 31 октября 2024, 12:18
2010
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы в беде. За девять лет такое впервые»

Тренер «Манчестер Сити» столкнулся с огромным количеством травм

31 октября 2024, 11:02 | Обновлено 31 октября 2024, 12:18
2010
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы в беде. За девять лет такое впервые»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором сыграли «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Хозяева победили с минимальным счетом 2:1 и выбили команду Жузепа Гвардиолы из турнира.

Главный тренер «Манчестер Сити» столкнулся с большим количеством травмированных игроков – Аканджи травмировался во время разминки перед матчем, а Савио не смог доиграть матч из-з повреждения. Кроме того, в лазарете находятся Уокер, Грилиш, Родри и де Брюйне.

«Мы в беде. За девять лет у нас никогда не было такого количества травмированных футболистов. Мы попытаемся что-то сделать. У нас слишком мало времени на восстановление», – разочарован Гвардиола.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведет уже второго ноября в АПЛ – подопечные Гвардиолы сыграют на выезде против «Борнмута».

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Кубок английской лиги по футболу Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Мануэль Аканджи Савио Морейра
Микола Титюк Источник: Goal.com
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