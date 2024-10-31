Фейеноорд – Аякс – 0:2. Де Классикер за аяксидами. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор перенесенного матча 4-го тура чемпионата Нидерландов
30 октября в рамках чемпионата Нидерландов был сыгран перенесенный матч 4-го тура.
На футбольном поле встретились клубы «Фейенорд» и «Аякс».
Матч состоялся в городе Роттердам на стадионе «Де Кейп».
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В главном дерби Нидерландов победителем вышел «Аякс». Гости забили два безответных мяча и поднялись на вторую строчку в лиге.
Чемпионат Нидерландов. 4-й тур, 30 октября
Фейеноорд – Аякс – 0:2
Голы: Тейлор, 6, Хато, 25
Видеообзор матч:
События матча
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