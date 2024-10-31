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Чемпионат Нидерландов
Фейеноорд
30.10.2024 19:00 – FT 0 : 2
Аякс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
31 октября 2024, 10:43 |
48
0

Фейеноорд – Аякс – 0:2. Де Классикер за аяксидами. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 4-го тура чемпионата Нидерландов

31 октября 2024, 10:43 |
48
0
Фейеноорд – Аякс – 0:2. Де Классикер за аяксидами. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

30 октября в рамках чемпионата Нидерландов был сыгран перенесенный матч 4-го тура.

На футбольном поле встретились клубы «Фейенорд» и «Аякс».

Матч состоялся в городе Роттердам на стадионе «Де Кейп».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В главном дерби Нидерландов победителем вышел «Аякс». Гости забили два безответных мяча и поднялись на вторую строчку в лиге.

Чемпионат Нидерландов. 4-й тур, 30 октября

Фейеноорд – Аякс – 0:2

Голы: Тейлор, 6, Хато, 25

Видеообзор матч:

События матча

25’
ГОЛ ! Мяч забил Йоррел Хато (Аякс).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Кеннет Тейлор (Аякс).
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Фейеноорд Аякс чемпионат Нидерландов по футболу видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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