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Нидерланды
30 октября 2024, 21:43 | Обновлено 30 октября 2024, 22:36
103
0

Увереная победа в перенесенном туре. Аякс в гостях одолел Фейеноорд

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды из Амстердама

30 октября 2024, 21:43 | Обновлено 30 октября 2024, 22:36
103
0
Увереная победа в перенесенном туре. Аякс в гостях одолел Фейеноорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Фейеноорд - Аякс

30 октября состоялся перенесенный матч 4-го тура чемпионата Нидерландов между «Фейеноордом» и «Аяксом».

Игра прошла на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме.

За гостей забили Кеннет Тейлор и Джорел Хато. Хозяева затруднились ответить забитым голом.

На данный момент «Аякс» после 9 игр имеет 22 очка и занимает 2-ю позицию в чемпионате Нидерландов, а «Фейеноорд», имея 19 очков после 10 игр, занимает 4-е место.

Чемпионат Нидерландов. 4-й тур. 30 октября

Фейеноорд – Аякс – 0:2

Голы: Тейлор, 6, Хато, 25

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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