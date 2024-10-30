Увереная победа в перенесенном туре. Аякс в гостях одолел Фейеноорд
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды из Амстердама
30 октября состоялся перенесенный матч 4-го тура чемпионата Нидерландов между «Фейеноордом» и «Аяксом».
Игра прошла на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме.
За гостей забили Кеннет Тейлор и Джорел Хато. Хозяева затруднились ответить забитым голом.
На данный момент «Аякс» после 9 игр имеет 22 очка и занимает 2-ю позицию в чемпионате Нидерландов, а «Фейеноорд», имея 19 очков после 10 игр, занимает 4-е место.
Чемпионат Нидерландов. 4-й тур. 30 октября
Фейеноорд – Аякс – 0:2
Голы: Тейлор, 6, Хато, 25
Ajacieden schuilen niet. pic.twitter.com/iaiqh9wVHl— AFC Ajax (@AFCAjax) October 30, 2024
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