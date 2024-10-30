Увереная победа в перенесенном туре. Аякс в гостях одолел Фейеноорд

30 октября состоялся перенесенный матч 4-го тура чемпионата Нидерландов между «Фейеноордом» и «Аяксом».

Игра прошла на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме.

За гостей забили Кеннет Тейлор и Джорел Хато. Хозяева затруднились ответить забитым голом.

На данный момент «Аякс» после 9 игр имеет 22 очка и занимает 2-ю позицию в чемпионате Нидерландов, а «Фейеноорд», имея 19 очков после 10 игр, занимает 4-е место.

Чемпионат Нидерландов. 4-й тур. 30 октября

Фейеноорд – Аякс – 0:2

Голы: Тейлор, 6, Хато, 25