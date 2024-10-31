Зверев повторил в АТР-туре рекорд, которого не было со времен Надаля в 2017

Немецкий теннисист Александр Зверев (№3 АТР) на турнире серии Мастерс в Париже (Франция) стал участником 1/8 финала.

Не самое выдающееся достижение 27-летнего уроженца Гамбурга в итоге стало повторением рекорда легендарного испанца Рафаэля Надаля, который, напомним, не так давно принял решение о завершении карьеры.

Зверев, выйдя в 1/8 финала в Париже, отметился достижением этой стадии на всех турнирах серии Мастерс в 2024 году. Ранее он был в топ-16 в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло, Мадриде, Риме, Канаде, Цинциннати и Шанхае.

До Зверева такого же результата в 2017 году добивался Надаль.

В 1/8 финала парижского Мастерса Зверев сыграет 31 октября с французом Артуром Филем (№20 АТР).