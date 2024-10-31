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Англия
31 октября 2024, 10:44 | Обновлено 31 октября 2024, 10:48
494
0

«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика

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31 октября 2024, 10:44 | Обновлено 31 октября 2024, 10:48
494
0
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором сыграли «Ньюкасл» и «Челси». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Украинский форвард Михаил Мудрик сыграл весь матч и получил смешанные отзывы от фанатов. Одни считают, что в этом матче Мудрик сыграл лучше, чем его партнеры. Другие критикуют украинца за слабую игру.

f_a_daria: «Мудрик ужасный футболист».

mesa_rl: «В этой команде только Мудрик и Феликс сыграли хорошо. Других футболистов, которые играли сегодня, больше нельзя выпускать на поле».

ifnotedenwho: «Феликс и Мудрик должны играть и в Премьер-лиге. Грустно, что они мало играют».

declanweir: «Мудрик был невидимым. Слишком много передач назад, он не продвигает мяч вперед. Ему не хватает творчества. Команда выглядела усталой».

joao79: «Мне искренне жаль Мудрика и Феликса в этой игре».

leonchindawan: «Сегодня на поле играли только два футболиста – это Мудрик и Кукурелья».

vargas: «Шахтер нас обманул. То, что они сделали с Мудриком, похоже на большую аферу. Он ужасно играет».

de_macphancy: «Хорошо играли только Мудрик и Энцо».

В этом сезоне Мудрик провел 11 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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Кубок английской лиги по футболу Челси Ньюкасл Михаил Мудрик
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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