«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
Болельщики лондонского клуба разделились на два лагеря
30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором сыграли «Ньюкасл» и «Челси». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.
Украинский форвард Михаил Мудрик сыграл весь матч и получил смешанные отзывы от фанатов. Одни считают, что в этом матче Мудрик сыграл лучше, чем его партнеры. Другие критикуют украинца за слабую игру.
f_a_daria: «Мудрик ужасный футболист».
mesa_rl: «В этой команде только Мудрик и Феликс сыграли хорошо. Других футболистов, которые играли сегодня, больше нельзя выпускать на поле».
ifnotedenwho: «Феликс и Мудрик должны играть и в Премьер-лиге. Грустно, что они мало играют».
declanweir: «Мудрик был невидимым. Слишком много передач назад, он не продвигает мяч вперед. Ему не хватает творчества. Команда выглядела усталой».
joao79: «Мне искренне жаль Мудрика и Феликса в этой игре».
leonchindawan: «Сегодня на поле играли только два футболиста – это Мудрик и Кукурелья».
vargas: «Шахтер нас обманул. То, что они сделали с Мудриком, похоже на большую аферу. Он ужасно играет».
de_macphancy: «Хорошо играли только Мудрик и Энцо».
В этом сезоне Мудрик провел 11 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.
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