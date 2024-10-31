ЮКСА – Александрия – 1:4. Уверенная победа гостей. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины
30 октября были проведены матчи 1/8 финала Кубка Украины 2024/25.
Представитель УПЛ «Александрия» сыграл против команды ЮКСА из Первой лиги.
Матч состоялся в Киеве на УТК имени Банникова.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Как итог, игра закончилась уверенной победой представителей УПЛ – 4:1. Еще в первом тайме игроки «Александрии» сняли вопрос о победителе, забив сопернику четыре мяча. Команда ЮКСА сумела лишь оформить гол престижа во второй половине встречи.
Кубок Украины. 1/8 финала. 30 октября
ЮКСА – «Александрия» – 1:4
Голы: Дебелко, 49 – Плакса, 8, 39, Козак, 23, Скорко, 36 (пен.)
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Болельщики лондонского клуба разделились на два лагеря
Похоже, британцу неинтересен реванш с Дюбуа