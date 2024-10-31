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Кубок Украины
ЮКСА
30.10.2024 13:00 – FT 1 : 4
Александрия
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Кубок Украины
31 октября 2024, 11:31 | Обновлено 31 октября 2024, 12:10
189
0

ЮКСА – Александрия – 1:4. Уверенная победа гостей. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины

31 октября 2024, 11:31 | Обновлено 31 октября 2024, 12:10
189
0
ЮКСА – Александрия – 1:4. Уверенная победа гостей. Видео голов и обзор
ФК ЮКСА

30 октября были проведены матчи 1/8 финала Кубка Украины 2024/25.

Представитель УПЛ «Александрия» сыграл против команды ЮКСА из Первой лиги.

Матч состоялся в Киеве на УТК имени Банникова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Как итог, игра закончилась уверенной победой представителей УПЛ – 4:1. Еще в первом тайме игроки «Александрии» сняли вопрос о победителе, забив сопернику четыре мяча. Команда ЮКСА сумела лишь оформить гол престижа во второй половине встречи.

Кубок Украины. 1/8 финала. 30 октября

ЮКСА – «Александрия» – 1:4

Голы: Дебелко, 49 – Плакса, 8, 39, Козак, 23, Скорко, 36 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Дебелко (ЮКСА).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Родион Плакса (Александрия).
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Скорко (Александрия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Козак (Александрия).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Родион Плакса (Александрия).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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