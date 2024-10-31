ЮКСА – Александрия – 1:4. Уверенная победа гостей. Видео голов и обзор

30 октября были проведены матчи 1/8 финала Кубка Украины 2024/25.

Представитель УПЛ «Александрия» сыграл против команды ЮКСА из Первой лиги.

Матч состоялся в Киеве на УТК имени Банникова.

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Как итог, игра закончилась уверенной победой представителей УПЛ – 4:1. Еще в первом тайме игроки «Александрии» сняли вопрос о победителе, забив сопернику четыре мяча. Команда ЮКСА сумела лишь оформить гол престижа во второй половине встречи.

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Кубок Украины. 1/8 финала. 30 октября

ЮКСА – «Александрия» – 1:4

Голы: Дебелко, 49 – Плакса, 8, 39, Козак, 23, Скорко, 36 (пен.)

Видеообзор матча: