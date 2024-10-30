30.10.2024 13:00 - : -
Кубок Украины30 октября 2024, 11:23 | Обновлено 30 октября 2024, 11:26
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ЮКСА – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 октября в 13:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины
30 октября 2024, 11:23 | Обновлено 30 октября 2024, 11:26
66
0
30 октября проходят поединки 1/8 финала Кубка Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча между командами ЮКСА Тарасовка и Александрия.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кубок Украины. 1/8 финала
30 октября. Киев, УТК им. В. Банникова
- 13:00. ЮКСА Тарасовка – Александрия
Главный судья – Александр Каленов (Хмельницкий)
ЮКСА – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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