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Кубок Украины
ЮКСА
30.10.2024 13:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
30 октября 2024, 11:23 | Обновлено 30 октября 2024, 11:26
66
0

ЮКСА – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 октября в 13:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины

30 октября 2024, 11:23 | Обновлено 30 октября 2024, 11:26
66
0
ЮКСА – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЮКСА

30 октября проходят поединки 1/8 финала Кубка Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча между командами ЮКСА Тарасовка и Александрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины. 1/8 финала

30 октября. Киев, УТК им. В. Банникова

  • 13:00. ЮКСА Тарасовка – Александрия

Главный судья – Александр Каленов (Хмельницкий)

ЮКСА – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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