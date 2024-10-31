ЧЕЛЯДИН: «Чувствовали, что можем дожать Динамо»

Полузащитник полтавской «Ворсклы» Артем Челядин поделился мыслями после поражения в 1/8 финала Кубка Украины от киевского «Динамо» (1:2).

«Чувствовали, что можем дожать «Динамо». Мы провели сегодня хороший матч. Но хороший матч надо закреплять хорошим результатом, а он сегодня отрицательный. Поэтому поражение болезненное, если честно.

Мы не садились вниз, пытались прессинговать «Динамо», отбирали мячи, атаковали. Думаю, мы сыграли хорошо, просто допускали ошибки. Но ошибки совершают все. Надо подстраховывать друг друга – будем этому учиться. В случае с двумя голами можно было не доводить ситуацию до взятия наших ворот.

Болельщики после матча говорили, что все мы молодцы. А болельщики – это наш главный критерий. Если им нравится, как мы играем, значит, мы на правильном пути», – сказал Челядин.