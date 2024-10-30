МАКСИМОВ: «Такая игра, а на ней не было системы VAR»

30 октября состоялись поединки 1/8 финала Кубка Украины.

Полтавская «Ворскла» на собственном стадионе принимала киевское «Динамо».

В основное время команды победителя не определили – 1:1. Судьбу противостояния решил форвард киевлян Владислав Ванат. Игрок забил решающий мяч на 99-й минуте.

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов проанализировал поражение своих подопечных:

«Хотелось бы победы, но есть что есть. Ребята старались, думаю, это все видели – болельщика не проведешь. Да, где-то нашим игрокам не хватало мастерства, но их желание зашкаливало. Поэтому спасибо им за игру!

Сегодня все старались. Не хочу кого-то выделять. Мы команда. Выигрываем все вместе и проигрываем все вместе.

Чуть-чуть не повезло, мяч не шел в ворота. Но это футбол. Спасибо команде за игру.

Такую скамью запасных, которая сейчас есть у «Динамо», хотела бы иметь любая команда. А у нас скамейка запасных слишком коротка. И то, что мы пропускаем на последних минутах, также говорит о том, что скамейка запасных у нас короткая. Но, повторюсь, желание у ребят зашкаливало, вы все это видели.

Всем хочется, чтобы было два состава. Но сейчас такая ситуация в нашей стране, что не все тянут и один состав. Самое главное, что есть футбол. Закончится война, и, думаю, наш футбол будет еще лучше, чем он был до войны. Главное, чтобы кончилась война. А пока есть бюджет, на который мы рассчитываем. В зимнюю паузу, может, кого-нибудь пригласим, нам нужно усиление, потому что боремся за выживание.

Что думаю о судействе? Все видят. Мы – тоже. Такая игра, а на ней не было системы VAR. Судья принимает решение, и его изменить невозможно», – сказал Максимов.