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Кубок Украины
30 октября 2024, 20:01 | Обновлено 30 октября 2024, 20:17
2024
3

МАКСИМОВ: «Такая игра, а на ней не было системы VAR»

Юрий Максимов прокомментировал матч Кубка Украины о киевском «Динамо»

30 октября 2024, 20:01 | Обновлено 30 октября 2024, 20:17
2024
3
МАКСИМОВ: «Такая игра, а на ней не было системы VAR»
ФК Ворскла. Юрий Максимов

30 октября состоялись поединки 1/8 финала Кубка Украины.

Полтавская «Ворскла» на собственном стадионе принимала киевское «Динамо».

В основное время команды победителя не определили – 1:1. Судьбу противостояния решил форвард киевлян Владислав Ванат. Игрок забил решающий мяч на 99-й минуте.

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов проанализировал поражение своих подопечных:

«Хотелось бы победы, но есть что есть. Ребята старались, думаю, это все видели – болельщика не проведешь. Да, где-то нашим игрокам не хватало мастерства, но их желание зашкаливало. Поэтому спасибо им за игру!

Сегодня все старались. Не хочу кого-то выделять. Мы команда. Выигрываем все вместе и проигрываем все вместе.

Чуть-чуть не повезло, мяч не шел в ворота. Но это футбол. Спасибо команде за игру.

Такую скамью запасных, которая сейчас есть у «Динамо», хотела бы иметь любая команда. А у нас скамейка запасных слишком коротка. И то, что мы пропускаем на последних минутах, также говорит о том, что скамейка запасных у нас короткая. Но, повторюсь, желание у ребят зашкаливало, вы все это видели.

Всем хочется, чтобы было два состава. Но сейчас такая ситуация в нашей стране, что не все тянут и один состав. Самое главное, что есть футбол. Закончится война, и, думаю, наш футбол будет еще лучше, чем он был до войны. Главное, чтобы кончилась война. А пока есть бюджет, на который мы рассчитываем. В зимнюю паузу, может, кого-нибудь пригласим, нам нужно усиление, потому что боремся за выживание.

Что думаю о судействе? Все видят. Мы – тоже. Такая игра, а на ней не было системы VAR. Судья принимает решение, и его изменить невозможно», – сказал Максимов.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Ворскла
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Комментарии 3
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Burevestnik
УАФовці разом із суддями матчів гарно сьогодні настригли без ВАРу...
а якого х.. не було ВАРівців? не їхній турнір?
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+2
apepa
Юра, не расстраивайся. Все в Украине видели что купленный ублюдком суркисом судья испортил весь матч. суркиса на нары, а его семью в Чебоксары!!!
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-3
u6464u
скажи просто , програли за помилки воротаря , рівня майстерності гравців та допомоги судів суркісовому клубу .
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-4
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