Без Зинченко, но с 16-летним кипером. Арсенал одолел Болтон в Кубке лиги

В среду, 25 сентября, прошел матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Арсенал» и «Болтон».

Матч прошел на стадионе «Эмирейтс», что находится в Лондоне. Хозяева одержали победу со счетом 5:1.

Александр Зинченко пропустил этот матч из-за травмы, а «Арсенал» сыграл в полурезервном составе с 16-летним вратарем Джеком Портером. За «Арсенал» сегодня забивали Райс, Нванери (дубль), Хаверц, Стерлинг. За гостей отличился Коллинз.

Кубка английской лиги 2024/25. 1/16 финала, 25 сентября.

Арсенал – Болтон – 5:1

Голы: Райс, 16, Нванери, 37, 49, Стерлинг, 64, Хаверц 78 – Коллинз, 53.

Арсенал: Портер, Калафьори (Кацурри, 70), Кивьор, Николс, Льюис-Скелли (Габриэл, 62), Райс (Хаверц, 62), Жоржиньо, Нванери, Стерлинг (Кабиа, 81), Габриэл Жезус, Сака (Мартинелли, 71).



Болтон: Саутвуд, Тоул, Рикарду, Джозеф (Джонстон, 71), Дакрес-Когли, Уильямс, Демпси (Матете, 69), Шиэн, Арфилд (Томасон, 69), Коллинз (Чарльз, 79), Макати (Адебойеджо, 78).

