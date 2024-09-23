В среду, 25 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Арсенал» и «Болтон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports+.

Арсенал – Болтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция