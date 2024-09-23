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Кубок Английской лиги
Арсенал
25.09.2024 21:45 - : -
Болтон
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Кубок английской лиги
23 сентября 2024, 22:07 | Обновлено 23 сентября 2024, 22:47
59
0

Арсенал – Болтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите самые интересные моменты матча 1/16 финала Кубка английской лиги

23 сентября 2024, 22:07 | Обновлено 23 сентября 2024, 22:47
59
0
Арсенал – Болтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 25 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Арсенал» и «Болтон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports+.

Арсенал – Болтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Болтон
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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