Кубок английской лиги23 сентября 2024, 22:07 | Обновлено 23 сентября 2024, 22:47
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Арсенал – Болтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите самые интересные моменты матча 1/16 финала Кубка английской лиги
23 сентября 2024, 22:07 | Обновлено 23 сентября 2024, 22:47
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В среду, 25 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Арсенал» и «Болтон».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс», который находится в Лондоне.
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports+.
Арсенал – Болтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – БолтонСмотреть трансляцию
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