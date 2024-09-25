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Кубок Английской лиги
Арсенал
25.09.2024 21:45 - : -
Болтон
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Англия
25 сентября 2024, 02:35 | Обновлено 25 сентября 2024, 03:05
23
0

Арсенал – Болтон. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 25 сентября в 21:45 по Киеву

25 сентября 2024, 02:35 | Обновлено 25 сентября 2024, 03:05
23
0
Арсенал – Болтон. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

25 сентября на «Эмирейтс» пройдет матч 1/16 финала Кубка Лиги Англии, в котором «Арсенал» встретится с «Болтоном». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Арсенал

Команда постепенно выросла в настоящего, главного конкурента для Манчестер Сити. Да, весной снова Артета проиграл своему же наставнику и другу, Гвардиоле. А в Лиге чемпионов возвращение было не провальным, но и не триумфальным: вышли в плей-офф, но закончили борьбу далеко от финала. Но он явно настроен в нынешнем сезоне сделать следующий, решающий шаг к титулу. Для этого было обеспечено новое точечное усиление, что стало уже фирменной чертой селекции красно-белых - долго был только один новичок, Калафьори, потом прибавился Мерино, а в дэдлайн Артета приютил Стерлинга. В итоге лондонский клуб стабильно выигрывал, допустив осечку только с Брайтоном, но там во многом объясняется осечка ранним удалением Райса. Последние поединки было крайне непростыми. Сначала на фоне кадровых проблем вымучили победу над Тоттенхэмом в дерби Северного Лондона. Потом стартовали в Лиге чемпионов матчем на поле Аталанты. В Бергамо не получилось забить, закончили 0:0 с сэйвами Райя. Наконец, в воскресенье на поле Манчестер Сити испанец и вовсе был близок к триумфу - его подвиги позволяли удерживать 2:1 в меньшинстве после удаления Троссарда. Но на последней минуте горожане все-таки сровняли.

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Болтон

Клуб в начале века, при Аллардайсе, показывал хорошие и довольно стабильные результаты. Но это сменилось довольно резким падением, вплоть до Лиги 2. Но на четвертом уровне не застряли, а весной этого года чуть не вернулись даже в Чемпионшип - заняли 3-е место в регулярном розыгрыше, и проиграли в стыковых матчах. Сейчас же подопечные Иана Эватта откровенно разочаровывают: начали с победы на поле Лейтон Ориент, но потом были ничьи, а дальше - и поражения. Но Рединг в прошлом туре получилось обыграть уверенно и ярко, 5:2. Да и в Кубке Лиги справились с Мэнсфилдом и Шрусбери.

Статистика личных встреч

В последних четырех матчах канониры выиграли дважды при ничьей и поражении. Но после 2012-го года стороны не пересекались.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы хозяев, причем легкой. Но у них сложный календарь, и стоит подумать о прагматичной ставке на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,92).

Прогноз Sport.ua
Арсенал
25 сентября 2024 -
21:45
Болтон
Тотал меньше 3.5 1.92 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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