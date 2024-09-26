Артета рассказал о позитиве от крупной победы Арсенала над Болтоном

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал крупную победу подопечных над «Болтоном» (5:1) в поединке Кубка английской лиги, в котором «канониры» сыграли полурезервным составом с 16-летним Джеком Портером в воротах.

«Действительно позитивный вечер во всех смыслах. Мы обеспечили игровое время многим опытным игрокам, которые сыграли качественно, и дали возможность довольно многим игрокам академии.

Портер в воротах? Мы сказали ему вчера, и он был на седьмом небе от счастья. Он сразу же рассказал о своей семье. Они не были готовы к этому, думаю, они нервничали по этому поводу. Он отреагировал очень хорошо и был действительно спокоен. Вот это опыт! Джек тренируется с нами с предсезонки. Мы чувствовали, что это был правильный выбор», – признался Артета.