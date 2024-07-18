Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-23 – Панама U-23. Прогноз на товарищеский матч перед Олимпиадой
Товарищеские матчи
УКРАИНА U23
18.07.2024 19:00 - : -
Парагвай U23
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
18 июля 2024, 03:23 | Обновлено 18 июля 2024, 03:25
16
0

Украина U-23 – Панама U-23. Прогноз на товарищеский матч перед Олимпиадой

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

18 июля 2024, 03:23 | Обновлено 18 июля 2024, 03:25
16
0
Украина U-23 – Панама U-23. Прогноз на товарищеский матч перед Олимпиадой
УАФ

18 июля на «Алан Лансамен» пройдет товарищеский матч, в котором сборная Украины U-23 встретится со сборной Парагвая U-23. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Украина U-23

Команда сейчас готовится к поездке на грядущую Олимпиаду в Париже. Право сыграть там Руслан Ротань со своими подопечными завоевали на прошлогоднем Евро, когда, еще в возрастной категории U-21, стали на полях Румынии и Грузии бронзовым призером. Потом был турнир в Тулоне имени Мориса Ревелло, и победа там, причем там обыгрывали Индонезию, Италию и Панаму в группе, Японию в полуфинале и, по пенальти, Кот д'Ивуар в решающем поединке. Впрочем, большинство соперников туда привезли более юные составы, так что успех, хотя был и приятен, не стоило переоценивать. Хуже то, что на Олимпиаду клубы не особенно охотно отпускали футболистов - в августе стартует новый розыгрыш УПЛ. Так что тренерскому штабу приходится экспериментировать с составом, выставляя кто доступен. Не удивительно, что в таких условиях не удержали преимущество над Египтом - на быстрый гол Брагару фараоны ответили на 75-й ударом Ахмед Атеф Катта.

Ставки на матч Украина U-23 – Панама U-23

Парагвай U-23

Сборная сейчас занимается аналогичными действиями, и не зря во Франции: парням нужно акклиматизироваться в Европе и полноценно подготовиться к грядущему олимпийскому турниру. Тем более что прошлая попытка, в Афинах ровно 20 лет назад, принесла серебро. Сейчас La Albirroja выиграли в начале года предолимпийский турнир в Венесуэле, сыграв вничью с Аргентиной и победив не только принимающую сторону, но и Бразилию. Правда, после этого побеждали только Доминиканскую республику, еще в марте, после чего южноамериканцы проиграли 5 раз кряду. В том числе уже в Европе, июле, были 1:4 от Франции и 0:1 от США. Очевидно, что сейчас точно хотят прервать эту серию и поднять себе настроение перед Олимпиадой.

Прогноз

GGBET неплохо оценивает шансы украинцев. Но они, как и соперник, не тратят так уж много сил в товарищеских матчах - скорее уместно использовать пари на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА U23
18 июля 2024 -
19:00
Парагвай U23
Тотал меньше 2.5 1.90 Сделать ставку
По теме:
Норвегия U-19 – Украина U-19. Текстовая трансляция матча
Норвегия U-19 – Украина U-19. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы U19
Подолье в спарринге забило три мяча в ворота Звягеля
сборная Украины по футболу U-23 сборная Панамы по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Реале довольно пессимистично оценивают ситуацию с Луниным
Футбол | 17 июля 2024, 21:56 3
В Реале довольно пессимистично оценивают ситуацию с Луниным
В Реале довольно пессимистично оценивают ситуацию с Луниным

«Сливочные» хотят узнать ответ касаемо будущего игрока

Известно, кому предлагали спасти Днепр-1. Что ответил инвестор?
Футбол | 17 июля 2024, 11:27 12
Известно, кому предлагали спасти Днепр-1. Что ответил инвестор?
Известно, кому предлагали спасти Днепр-1. Что ответил инвестор?

Владимир Носов из «Металлиста 1925» не захотел помогать спортивному клубу

Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Футбол | 17.07.2024, 17:32
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Коноплянка закончил. Он мог стать лучшим футболистом Украины, но…
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Футбол | 18.07.2024, 02:02
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил покинуть Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
Футбол | 17.07.2024, 13:55
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
Источник: Мирон Маркевич больше не является тренером Карпат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Франции завершил карьеру в сборной
16.07.2024, 05:44
Футбол
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
16.07.2024, 07:05 14
Футбол
Стало известно, сколько заработала Аргентина за титул на Копа Америка 2024
Стало известно, сколько заработала Аргентина за титул на Копа Америка 2024
16.07.2024, 03:13
Футбол
Жирона близка к трансферу еще одного украинца. Сделка скоро будет закрыта
Жирона близка к трансферу еще одного украинца. Сделка скоро будет закрыта
16.07.2024, 11:53 9
Футбол
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
ФОТО. Усик впервые после боя с Фьюри приехал в Украину. И получил подарок
16.07.2024, 19:40 3
Бокс
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
16.07.2024, 04:34 1
Футбол
Гонка на Итоговый турнир WTA 2024. Известна первая участница, где украинки?
Гонка на Итоговый турнир WTA 2024. Известна первая участница, где украинки?
16.07.2024, 05:10
Теннис
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
16.07.2024, 10:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем