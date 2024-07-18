Кто опередил Зидана? Рейтинг лучших футболистов в истории Реала
Лучшим игроком «галактикос» признан Криштиану Роналду
Известный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории мадридского «Реала».
На первом месте разместился лучший бомбардир в истории «сливочных» и обладатель пяти Золотых мячей португалец Криштиану Роналду. За звездным португальцем следуют пятикратный победитель Кубка чемпионов (ЛЧ) аргентинец Альфредо Ди Стефано и бывший тренер и игрок француз Зинедин Зидан.
Защитник Серхио Рамос разместился на четвертой строчке списка. А топ-5 закрыл легендарный голкипер Икер Касильяс.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Топ-20 лучших игроков мадридского «Реала» в истории:
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