Кто опередил Зидана? Рейтинг лучших футболистов в истории Реала

Известный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории мадридского «Реала».

На первом месте разместился лучший бомбардир в истории «сливочных» и обладатель пяти Золотых мячей португалец Криштиану Роналду. За звездным португальцем следуют пятикратный победитель Кубка чемпионов (ЛЧ) аргентинец Альфредо Ди Стефано и бывший тренер и игрок француз Зинедин Зидан.

Защитник Серхио Рамос разместился на четвертой строчке списка. А топ-5 закрыл легендарный голкипер Икер Касильяс.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 лучших игроков мадридского «Реала» в истории: