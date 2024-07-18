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  4. Кто опередил Зидана? Рейтинг лучших футболистов в истории Реала
Испания
18 июля 2024, 03:14 |
140
0

Кто опередил Зидана? Рейтинг лучших футболистов в истории Реала

Лучшим игроком «галактикос» признан Криштиану Роналду

18 июля 2024, 03:14 |
140
0
Кто опередил Зидана? Рейтинг лучших футболистов в истории Реала
Give Me Sport

Известный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории мадридского «Реала».

На первом месте разместился лучший бомбардир в истории «сливочных» и обладатель пяти Золотых мячей португалец Криштиану Роналду. За звездным португальцем следуют пятикратный победитель Кубка чемпионов (ЛЧ) аргентинец Альфредо Ди Стефано и бывший тренер и игрок француз Зинедин Зидан.

Защитник Серхио Рамос разместился на четвертой строчке списка. А топ-5 закрыл легендарный голкипер Икер Касильяс.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-20 лучших игроков мадридского «Реала» в истории:

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Икер Касильяс рейтинг Криштиану Роналду Сантьяго Бернабеу Серхио Рамос Луиш Фигу Зинедин Зидан Альфредо ди Стефано Реал Мадрид Рауль Гонсалес Ференц Пушкаш
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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