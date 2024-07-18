Тренер клуба АПЛ может сменить Саутгейта в сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии включила в список кандидатов на пост главного тренера сборной команды страны наставника лондонского «Тоттенхэма» Ангелоса Постекоглу.

Как известно, после поражения в финале Евро-2024 от команды Испании (1:2) должность главного тренера «трех львов» покинул Гарет Саутгейт.

Сообщается, что технический директор Футбольной ассоциации Англии Джон Макдермотт внимательно следил за карьерой 58-летнего австралийца Постекоглу и является его поклонником.

Впрочем, в ассоциации не исключают варианта, при котором на ближайшие матчи в Лиге наций УЕФА с Ирландией и Финляндией в сентябре этого года будет назначен временно исполняющий обязанности главного тренера сборной. Фаворитом на эту роль якобы считается Ли Карсли, возглавляющий сборную Англии U-21.

В футбольном руководстве Англии спокойно относится к назначению временного тренера, ведь Саутгейт был назначен именно так, когда Сэм Эллардайс покинул пост в 2016 году.