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Англия
17 июля 2024, 14:20 | Обновлено 17 июля 2024, 14:33
906
0

Назван фаворит на пост тренера сборной Англии после ухода Саутгейта

Команду родоначальников футбола может возглавить Ли Карсли

17 июля 2024, 14:20 | Обновлено 17 июля 2024, 14:33
906
0
Назван фаворит на пост тренера сборной Англии после ухода Саутгейта
Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Карсли

50-летний Ли Карсли, который возглавляет молодежную сборную Англии U-21, считается фаворитом на вакантный пост наставника национальной команды после ухода в отставку Гарета Саутгейта.

Как известно, сборная Англии U-21 под руководством Карсли выиграла молодежный Евро-2023. При этом английская молодежь завоевала трофей, не пропустив ни одного гола в матчах финального турнира.

Напомним, Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии после поражения от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

Ранее английский нападающий Гарри Кейн обратился к Гарету Саутгейту после его ухода из сборной Англии.

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сборная Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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