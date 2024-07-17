Назван фаворит на пост тренера сборной Англии после ухода Саутгейта
Команду родоначальников футбола может возглавить Ли Карсли
50-летний Ли Карсли, который возглавляет молодежную сборную Англии U-21, считается фаворитом на вакантный пост наставника национальной команды после ухода в отставку Гарета Саутгейта.
Как известно, сборная Англии U-21 под руководством Карсли выиграла молодежный Евро-2023. При этом английская молодежь завоевала трофей, не пропустив ни одного гола в матчах финального турнира.
Напомним, Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии после поражения от Испании (1:2) в финале Евро-2024.
Ранее английский нападающий Гарри Кейн обратился к Гарету Саутгейту после его ухода из сборной Англии.
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