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Англия
17 июля 2024, 10:03 | Обновлено 17 июля 2024, 10:09
801
0

Легенда Германии назвал причину неудачи Англии в финале Евро-2024

Юрген Клинсман – о поражении команды Гарета Саутгейта в игре с Испанией

17 июля 2024, 10:03 | Обновлено 17 июля 2024, 10:09
801
0
Легенда Германии назвал причину неудачи Англии в финале Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клинсман

Бывший нападающий сборной Германии и ее экс главный тренер Юрген Клинсман высказал мнение о причине поражения команды Англии от сборной Испании (0:1) в финале чемпионата Европы 2024.

«Команда де ла Фуэнте выиграла все матчи перед финалом Евро, поэтому англичанам нужно было лишить соперника уверенности в своих силах. Но когда ты настроен не пропустить, ты никогда не переключишь следующую передачу. Все знают, что Англия – одна из лучших команд в мире. Они могут выйти в полуфинал чемпионата мира, но это не дает никаких гарантий. Финал Евро – еще одна упущенная возможность. Мне было очень жаль английских болельщиков после финала Евро-2024», – написал Клинсман в колонке для The Sun.

Ранее легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от победы команды Испании на Евро-2024.

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Юрген Клинсман сборная Англии по футболу Евро-2024 сборная Испании по футболу Испания - Англия
Юрій Остроумов Источник: The Sun
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