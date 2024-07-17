Легенда Германии назвал причину неудачи Англии в финале Евро-2024

Бывший нападающий сборной Германии и ее экс главный тренер Юрген Клинсман высказал мнение о причине поражения команды Англии от сборной Испании (0:1) в финале чемпионата Европы 2024.

«Команда де ла Фуэнте выиграла все матчи перед финалом Евро, поэтому англичанам нужно было лишить соперника уверенности в своих силах. Но когда ты настроен не пропустить, ты никогда не переключишь следующую передачу. Все знают, что Англия – одна из лучших команд в мире. Они могут выйти в полуфинал чемпионата мира, но это не дает никаких гарантий. Финал Евро – еще одна упущенная возможность. Мне было очень жаль английских болельщиков после финала Евро-2024», – написал Клинсман в колонке для The Sun.

Ранее легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от победы команды Испании на Евро-2024.