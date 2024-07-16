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Испания
16 июля 2024, 09:36 | Обновлено 16 июля 2024, 09:44
223
0

Надаль поделился эмоциями от победы Испании на Евро-2024

Легендарный теннисист – о достижении футбольной сборной

16 июля 2024, 09:36 | Обновлено 16 июля 2024, 09:44
223
0
Надаль поделился эмоциями от победы Испании на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу сборной Испании на чемпионате Европы 2024, в финальном матче которого она обыграла команду Англии со счетом 2:1.

«Этот день был удивительным для нас всех, кто любит спорт. Он объединил страстью всю страну.

Карлос [Алькарас] выиграл Уимблдон, четвертый титул Grand Slam – и, надеюсь, что их будет гораздо больше.

И в футболе – безусловно, главном спорте нашей страны – Испания была очень рада тому, что случилось. Команда, которая играла лучше всех, победила, а это не всегда происходит. Но это лучшее, что может случиться с футболом. Сборная Испании провела практически идеальный чемпионат Европы. Я их поздравляю», – заявил 38-летний Надаль.

Ранее Рафаэль Надаль высказался о перспективах карьеры Алькараса.

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Рафаэль Надаль сборная Испании по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: AS
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