Легендарный Надаль высказался о перспективах карьеры Алькараса

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, имеющий в личной коллекции 22 трофея турниров серии Grand Slam, высказался о соотечественнике Карлосе Алькарасе, который стал победителем Уимблдонского турнира 2024.

«У меня сложилось впечатление, что мы говорим об игроке, который станет одним из лучших в истории. Это мое чувство. Он игрок с огромным потенциалом. Жизнь может быстро измениться, это правда. Никогда не знаешь, что может произойти в будущем, но сегодня, если нам нужно предсказать, что произойдёт в его карьере, мы предсказываем удивительные вещи», – заявил Надаль.

Напомним, Карлос Алькарас победил на Уимблдоне второй год подряд и стал первым испанцем в истории, кому подобное покорилось.

Ранее Надаль отреагировал на победу Алькараса над Джоковичем в финале Уимблдона.