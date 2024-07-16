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ATP
16 июля 2024, 08:37 | Обновлено 16 июля 2024, 08:41
443
0

Легендарный Надаль высказался о перспективах карьеры Алькараса

Рафаль – о будущем Карлоса

16 июля 2024, 08:37 | Обновлено 16 июля 2024, 08:41
443
0
Легендарный Надаль высказался о перспективах карьеры Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль, имеющий в личной коллекции 22 трофея турниров серии Grand Slam, высказался о соотечественнике Карлосе Алькарасе, который стал победителем Уимблдонского турнира 2024.

«У меня сложилось впечатление, что мы говорим об игроке, который станет одним из лучших в истории. Это мое чувство. Он игрок с огромным потенциалом. Жизнь может быстро измениться, это правда. Никогда не знаешь, что может произойти в будущем, но сегодня, если нам нужно предсказать, что произойдёт в его карьере, мы предсказываем удивительные вещи», – заявил Надаль.

Напомним, Карлос Алькарас победил на Уимблдоне второй год подряд и стал первым испанцем в истории, кому подобное покорилось.

Ранее Надаль отреагировал на победу Алькараса над Джоковичем в финале Уимблдона.

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Карлос Алькарас (теннисист) Рафаэль Надаль
Юрій Остроумов Источник: Punto de Break
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