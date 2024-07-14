Надаль отреагировал на победу Алькараса над Джоковичем в финале Уимблдона

14 июля состоялся финальный матч на Уимблдоне-2024 у мужчин.

Карлос Алькарас в трех сетах переиграл Новака Джоковича и завоевал титул травяного мейджора.

После завершения встречи легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил Карлитоса с чемпионством:

«Поздравляю, Карлос!!!! 🏆🏆🏆🏆 Какой прекрасный момент, еще один [титул]. Крепко обнимаю!!!», – написал Рафа.

Карлос повторил достижение Надаля, который также становился победителем Уимблдона в 2008 и 2010 годах.