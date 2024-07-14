Уимблдон14 июля 2024, 19:21 |
1976
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Надаль отреагировал на победу Алькараса над Джоковичем в финале Уимблдона
14 июля Карлос одолел Новака в трех сетах и выиграл титул травяного мейджора
14 июля 2024, 19:21 |
1976
0
14 июля состоялся финальный матч на Уимблдоне-2024 у мужчин.
Карлос Алькарас в трех сетах переиграл Новака Джоковича и завоевал титул травяного мейджора.
После завершения встречи легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил Карлитоса с чемпионством:
«Поздравляю, Карлос!!!! 🏆🏆🏆🏆 Какой прекрасный момент, еще один [титул]. Крепко обнимаю!!!», – написал Рафа.
Карлос повторил достижение Надаля, который также становился победителем Уимблдона в 2008 и 2010 годах.
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