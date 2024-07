Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) выиграл титул Уимбодона-2024!

В финале испанец без проблем разобрался с Новаком Джоковичем (Сербия, ATP 2) в трех сетах.

Уимблдон-2024. Финал

Карлос Алькарас (Испания) [3] – Новак Джокович (Сербия) [2] – 6:2, 6:2, 7:6 (7:4)

Это была 6-я встреча теннисистов. Алькарас выиграл 3-й очный поединок, сравняв счет – 3:3.

Для Карлос это второй подряд титул на травяном мейджоре. В прошлом году испанец также одолел Ноле в решающем поединке. Тогда матч завершился в 5 сетах.

Алькарас выиграл 4-й финал на турнирах Grand Slam из четырех, в которых принимал участие. Помимо Уимблдона-2024 и Уимблдона-2023, он также становился чемпионом на US Open 2022 и Ролан Гаррос 2024.

Карлитос стал девятым теннисистом в истории, которому удалость защитить титул Уимблдонского турнира. Кроме того, Алькарас только четвертый в Открытой Эре, который выиграл четыре титула Grand Slam в возрасте 21 года и младше. Ранее такое удавалось Матсу Виландеру, Бьерну Боргу и Борису Беккеру.

Джокович в 37-й раз сыграл в финале на Шлемах и боролся за 26-й титул, в частности за 8-й на Уимблдоне. На британском мейджоре он забирал трофей 7 раз, в частности 4 раза подряд: 2018, 2019, 2021, 2022.

