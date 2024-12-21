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Польша
21 декабря 2024, 14:29 | Обновлено 21 декабря 2024, 14:45
163
0

ОФИЦИАЛЬНО. Европейский клуб заявил о двух предстоящих матчах с клубами УПЛ

Краковская «Висла» сыграет с «Оболонью» и «Зарей»

21 декабря 2024, 14:29 | Обновлено 21 декабря 2024, 14:45
163
0
ОФИЦИАЛЬНО. Европейский клуб заявил о двух предстоящих матчах с клубами УПЛ
ФК Висла

Краковская «Висла» на своем сайте сообщила о том, что во время зимней паузы проведет товарищеские матчи с украинскими коллективами.

22 января польский клуб встретится с луганской «Зарей», а 1 февраля встретится с киевской «Оболонью».

Помимо эти двух встреч «Висла» сыграет с «Дукагийни Клина» и «Ляпи». В текущем сезоне после 19 туров краковская «Висла» занимает 7-е место в чемпионате Польши.

Ранее сообщалось о том, что один из игроков покинет киевскую «Оболонь» зимой.

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Висла Краков Оболонь Киев Заря Луганск товарищеские матчи чемпионат Польши по футболу
Данііл Киріяка Источник: ФК Висла Краков
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