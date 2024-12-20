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Украина. Премьер лига
20 декабря 2024, 14:40 | Обновлено 20 декабря 2024, 15:28
636
0

Стало известно, кто зимой покинет Оболонь

Минус один игрок линии обороны

20 декабря 2024, 14:40 | Обновлено 20 декабря 2024, 15:28
636
0
Стало известно, кто зимой покинет Оболонь
ФК Оболонь Киев. Павел Лукьянчук

В период зимнего антракта в чемпионате киевская «Оболонь» не планирует прибегать к значительным изменениям в составе.

Как уже сообщалось, главный тренер «пивоваров» Сергей Шищенко планирует усилиться лишь несколькими футболистами атакующего звена. А вот что он сообщил Sport.ua относительно кадровых потерь.

– Пока можно говорить только о Павле Лукьянчуке, – сказал Шищенко, – Он точно покинет команду. Еще некоторые игроки, возможно, отправятся в аренду.

В осенней части сезона-2024/25 защитник Лукьянчук провел в составе «Оболони» лишь 5 неполных матчей – 4 в рамках чемпионата УПЛ и 1 в розыгрыше Кубка Украины. В кубковом поединке с «Вересом» он заработал две желтые карточки, после чего был удален с поля.

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Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ инсайд Сергей Шищенко Павел Лукьянчук свободный агент
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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