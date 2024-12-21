На выход. Мареска намекнул на трансферы игроков Челси
Карни Чуквуэмека и Бен Чилуэлл могут покинуть синюю часть Лондона
Итальянский тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска намекнул на трансферы нескольких игроков «синих»:
«Есть игроки, которые мало играли с нами, такие как Бэн Чилуэлл и Карни Чуквуэмека. Потому, вероятно, они первые, кто хочет уйти. Мы попробуем найти решение».
В текущем сезоне Бен Чилуэлл провел 1 матч на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
В текущем сезоне Карни Чуквуэмека провел 5 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
Ранее сообщалось о том, что нападающий «Челси» может покинуть клуб.
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