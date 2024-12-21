На выход. Мареска намекнул на трансферы игроков Челси

Итальянский тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска намекнул на трансферы нескольких игроков «синих»:

«Есть игроки, которые мало играли с нами, такие как Бэн Чилуэлл и Карни Чуквуэмека. Потому, вероятно, они первые, кто хочет уйти. Мы попробуем найти решение».

В текущем сезоне Бен Чилуэлл провел 1 матч на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

В текущем сезоне Карни Чуквуэмека провел 5 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Челси» может покинуть клуб.