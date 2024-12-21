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Англия
21 декабря 2024, 14:07 | Обновлено 21 декабря 2024, 14:45
409
0

На выход. Мареска намекнул на трансферы игроков Челси

Карни Чуквуэмека и Бен Чилуэлл могут покинуть синюю часть Лондона

21 декабря 2024, 14:07 | Обновлено 21 декабря 2024, 14:45
409
0
На выход. Мареска намекнул на трансферы игроков Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Чилуэлл

Итальянский тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска намекнул на трансферы нескольких игроков «синих»:

«Есть игроки, которые мало играли с нами, такие как Бэн Чилуэлл и Карни Чуквуэмека. Потому, вероятно, они первые, кто хочет уйти. Мы попробуем найти решение».

В текущем сезоне Бен Чилуэлл провел 1 матч на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

В текущем сезоне Карни Чуквуэмека провел 5 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Челси» может покинуть клуб.

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Карни Чуквуэмека Бен Чилуэлл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Энцо Мареска
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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