«Я думаю о футболе». Поль Погба прокомментировал заключение брата

Французский футболист Поль Погба прокомментировал заключение своего брата по делу о похищении.

«С одной стороны, все завершилось. С другой - в этом деле фигурируют члены моей семьи и друзья детства. Я думаю, что здесь нет победителей. Каждый должен сделать свои выводы и думать о будущем.

Сейчас я думаю о футболе. Мне нужно вернуться к игре. Считаю, что закрытие этого дела поможет мне лучше сосредоточиться на своих планах», - отметил Погба.

Матиас Погба приговорен к трем годам лишения свободы за похищение своего брата.

Поль Погба сейчас работает над поисками для себя нового клуба после того, как его дисквалификация подошла к концу.