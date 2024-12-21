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21 декабря 2024, 14:35 |
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0

«Я думаю о футболе». Поль Погба прокомментировал заключение брата

Французский футболист решил меньше говорить о своем брате

21 декабря 2024, 14:35 |
120
0
«Я думаю о футболе». Поль Погба прокомментировал заключение брата
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский футболист Поль Погба прокомментировал заключение своего брата по делу о похищении.

«С одной стороны, все завершилось. С другой - в этом деле фигурируют члены моей семьи и друзья детства. Я думаю, что здесь нет победителей. Каждый должен сделать свои выводы и думать о будущем.

Сейчас я думаю о футболе. Мне нужно вернуться к игре. Считаю, что закрытие этого дела поможет мне лучше сосредоточиться на своих планах», - отметил Погба.

Матиас Погба приговорен к трем годам лишения свободы за похищение своего брата.

Поль Погба сейчас работает над поисками для себя нового клуба после того, как его дисквалификация подошла к концу.

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Поль Погба похищение Матиас Погба полиция
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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