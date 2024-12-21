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  4. ФОТО. Третий день Next Gen: неудержимый Фонсека, вылет Фиса, приехал Надаль
ATP
21 декабря 2024, 06:37 |
51
0

ФОТО. Третий день Next Gen: неудержимый Фонсека, вылет Фиса, приехал Надаль

На молодежном Итоговом завершился групповой этап и были определены полуфиналисты

21 декабря 2024, 06:37 |
51
0
ФОТО. Третий день Next Gen: неудержимый Фонсека, вылет Фиса, приехал Надаль
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20 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) продолжилиcь матчи на Next Generation ATP Finals 2024.

В пятницу состоялись поединки третьего тура в каждой группе и были определены все полуфиналисты.

Красная группа. 3-й тур

  • 13:00. Алекс Микельсен (АТР 41) – Шан Цзюньчэн (АТР 50) – 4:1, 1:1, RET., Шан
  • 14:10. Люка Ван Аш (АТР 128) – Нишеш Басаваредди (АТР 138) – 3:4 (2:7), 4:3 (9:7), 4:2, 4:2

Синяя группа. 3-й тур

  • 18:10. Артур Фис (АТР 20) – Лернер Тьен (АТР 122) – 2:4, 2:5, 4:3 (7:4), 3:4 (5:7)
  • 20:15. Якуб Меншик (АТР 48) – Жоау Фонсека (АТР 145) – 4:3 (7:4), 3:4 (8:10), 3:4 (5:7), 4:3 (7:4), 3:4 (5:7)

В полуфинал с первых мест вышли Жоау Фонсека и Алекс Микельсен. Они выиграли все 3 поединка, набрав 3 очка. На старте плей-офф бразилец сыграет против Люка Ван Аша, а американец встретится со своим соотечественником Лернером Тьеном.

Тьен обеспечил себе место в полуфинале благодаря победе над 20-й ракеткой мира и главным претендентом на трофей Артуром Фисом (именно французу букмекеры отдавали титул до старта соревнований).

В пятницу в Джидду прибыл легендарный Рафаэль Надаль. Испанец, который в 2024 году завершил карьеру, пообщался и сфотографировался с фанатами и участниками молодежного Итогового турнира.

Полуфинальные поединки Next Gen состоятся 21 декабря. Старт игрового дня запланирован на 18:00 по Киеву.

Расписание полуфинальных матчей на молодежном Итоговом турнире:

  • 18:00. Лернер Тьен (АТР 122) – Алекс Микельсен (АТР 41)
  • 20:00. Жоау Фонсека (АТР 145) – Люка Ван Аш (АТР 128)

ФОТО. Третий день Next Gen: неудержимый Фонсека, вылет Фиса, приехал Надаль

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Видео лучших моментов всех четырех матчей второго игрового дня Next Gen

Итоговые таблицы группового этапа

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фото фотогалерея Next Generation ATP Finals Якуб Меншик Люка Ван Аш Артур Фис Шан Цзюньчэн Алекс Микельсен Жоау Фонсека Нишеш Басаваредди Лернер Тьен Рафаэль Надаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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