Англия21 декабря 2024, 14:44 | Обновлено 21 декабря 2024, 15:47
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ВИДЕО. Финита ля комедия. Ман Сити чуть не привез на 18 секунде матча с АВ
Джон Дуран мог отличиться уже на первой минуте
21 декабря 2024, 14:44 | Обновлено 21 декабря 2024, 15:47
824
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В субботу, 21 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити».
Встреча проходит на Вилла Парк в Бирмингеме.
Уже на 15 секунде матча защитники гостей «заварили кашу» у своих ворот, вследствии чего Джон Макгинн отобрал мяч у Гвардиола, отдал передачу на Джона Дурана, который простил ошибку хорвата и не забил выход 1 на 1.
❗️ ВИДЕО. Финита ля комедия. Ман Сити чуть не привез на 18 секунде матча с АВ
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