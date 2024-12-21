Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Финита ля комедия. Ман Сити чуть не привез на 18 секунде матча с АВ
Англия
21 декабря 2024, 14:44 | Обновлено 21 декабря 2024, 15:47
824
0

ВИДЕО. Финита ля комедия. Ман Сити чуть не привез на 18 секунде матча с АВ

Джон Дуран мог отличиться уже на первой минуте

21 декабря 2024, 14:44 | Обновлено 21 декабря 2024, 15:47
824
0
ВИДЕО. Финита ля комедия. Ман Сити чуть не привез на 18 секунде матча с АВ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Дуран

В субботу, 21 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити».

Встреча проходит на Вилла Парк в Бирмингеме.

Уже на 15 секунде матча защитники гостей «заварили кашу» у своих ворот, вследствии чего Джон Макгинн отобрал мяч у Гвардиола, отдал передачу на Джона Дурана, который простил ошибку хорвата и не забил выход 1 на 1.

❗️ ВИДЕО. Финита ля комедия. Ман Сити чуть не привез на 18 секунде матча с АВ

По теме:
ВИДЕО. Горе синего Манчестера. Астон Вилла забивает второй гол
ВИДЕО. С третьей попытки. Астон Вилла открывает счет в матче с Ман Сити
Кристал Пэлас – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Джон Дуран Манчестер Сити Астон Вилла Астон Вилла - Манчестер Сити видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он его просто переедет». Кличко дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 21 декабря 2024, 08:41 0
«Он его просто переедет». Кличко дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он его просто переедет». Кличко дал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Владимир поддерживает Александра

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 21 декабря 2024, 07:12 2
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри

Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде

Умер многолетний капитан лондонского Арсенала и чемпион Европы
Футбол | 21.12.2024, 15:10
Умер многолетний капитан лондонского Арсенала и чемпион Европы
Умер многолетний капитан лондонского Арсенала и чемпион Европы
Астон Вилла – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 21.12.2024, 13:31
Астон Вилла – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Астон Вилла – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эксперт рассказал, как Челси может заставить Мудрика заплатить за допинг
Футбол | 20.12.2024, 22:30
Эксперт рассказал, как Челси может заставить Мудрика заплатить за допинг
Эксперт рассказал, как Челси может заставить Мудрика заплатить за допинг
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
Будет переобуваться? Экс-форвард Ромы и Милана обозвал Довбика мумией
19.12.2024, 16:45 12
Футбол
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
ФЬЮРИ: «Еб***тый клоун и урод, тебя ждет больница. Тебе подарили победу»
20.12.2024, 08:23 16
Бокс
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
Есть первые контакты. В Бенфике приняли важное решение по Трубину
20.12.2024, 23:42
Футбол
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
20.12.2024, 07:48
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезду Динамо выгнали из европейского клуба
20.12.2024, 08:47 16
Футбол
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
«Мы не общаемся». Звезда бокса из Украины – об отношениях с Усиком
21.12.2024, 08:54 1
Бокс
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
Александр Усик – Тайсон Фьюри 2. Прогноз и анонс на бой
21.12.2024, 10:04 34
Бокс
ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель
ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель
19.12.2024, 20:38 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем