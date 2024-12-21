ВИДЕО. Финита ля комедия. Ман Сити чуть не привез на 18 секунде матча с АВ

В субботу, 21 декабря, проходит матч 17-го тура Английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Манчестер Сити».

Встреча проходит на Вилла Парк в Бирмингеме.

Уже на 15 секунде матча защитники гостей «заварили кашу» у своих ворот, вследствии чего Джон Макгинн отобрал мяч у Гвардиола, отдал передачу на Джона Дурана, который простил ошибку хорвата и не забил выход 1 на 1.

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