Кейн обратился к Саутгейту после его ухода из сборной Англии

Нападающий сборной Англии и немецкого клуба «Бавария» Гарри Кейн поделился эмоциями от решения Гарета Саутгейта уйти с поста главного тренера английской национальной команды.

«Босс. Спасибо вам за все, что вы сделали для меня и нашей страны! Вы были одним из величайших тренеров Англии, и мне было очень приятно служить вашим капитаном на протяжении всего времени. Вы помогли нашей нации объединиться и снова поверить в нашу команду.

Было так много ярких моментов, и мы вместе создали воспоминания, которые останутся в памяти навсегда! Удачи вам в вашей следующей главе, и я уверен, что мы еще увидимся. Спасибо, Босс!» – написал Кейн в инстаграме.

Ранее сообщалось, что 30-летний Гарри Кейн якобы уже принял решение о будущем в сборной Англии.