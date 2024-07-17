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  4. Кейн обратился к Саутгейту после его ухода из сборной Англии
Англия
17 июля 2024, 11:08 | Обновлено 17 июля 2024, 11:09
1767
0

Кейн обратился к Саутгейту после его ухода из сборной Англии

Нападающий поблагодарил тренера

17 июля 2024, 11:08 | Обновлено 17 июля 2024, 11:09
1767
0
Кейн обратился к Саутгейту после его ухода из сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт и Гарри Кейн

Нападающий сборной Англии и немецкого клуба «Бавария» Гарри Кейн поделился эмоциями от решения Гарета Саутгейта уйти с поста главного тренера английской национальной команды.

«Босс. Спасибо вам за все, что вы сделали для меня и нашей страны! Вы были одним из величайших тренеров Англии, и мне было очень приятно служить вашим капитаном на протяжении всего времени. Вы помогли нашей нации объединиться и снова поверить в нашу команду.

Было так много ярких моментов, и мы вместе создали воспоминания, которые останутся в памяти навсегда! Удачи вам в вашей следующей главе, и я уверен, что мы еще увидимся. Спасибо, Босс!» – написал Кейн в инстаграме.

Ранее сообщалось, что 30-летний Гарри Кейн якобы уже принял решение о будущем в сборной Англии.

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Гарри Кейн сборная Англии по футболу Гарет Саутгейт
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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