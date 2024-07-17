Кейн обратился к Саутгейту после его ухода из сборной Англии
Нападающий поблагодарил тренера
Нападающий сборной Англии и немецкого клуба «Бавария» Гарри Кейн поделился эмоциями от решения Гарета Саутгейта уйти с поста главного тренера английской национальной команды.
«Босс. Спасибо вам за все, что вы сделали для меня и нашей страны! Вы были одним из величайших тренеров Англии, и мне было очень приятно служить вашим капитаном на протяжении всего времени. Вы помогли нашей нации объединиться и снова поверить в нашу команду.
Было так много ярких моментов, и мы вместе создали воспоминания, которые останутся в памяти навсегда! Удачи вам в вашей следующей главе, и я уверен, что мы еще увидимся. Спасибо, Босс!» – написал Кейн в инстаграме.
Ранее сообщалось, что 30-летний Гарри Кейн якобы уже принял решение о будущем в сборной Англии.
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