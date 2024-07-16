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Англия
16 июля 2024, 07:26 | Обновлено 16 июля 2024, 07:33
1525
0

Источник: Кейн принял решение о будущем в сборной Англии

Форвард знает, чего хочет

16 июля 2024, 07:26 | Обновлено 16 июля 2024, 07:33
1525
0
Источник: Кейн принял решение о будущем в сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн определился со своими планами в карьере в отношении национальной команды.

Сообщается, что 30-летний уроженец Уолтгемстоу не планирует завершать карьеру в сборной после поражения в финале чемпионата Европы 2024 от команды Испании (1:2).

Кейн якобы не хочет рассматривать возможность ухода из национальной команды. Гарри хочет выступить на чемпионате мира 2026 года.

Как известно, легенда «Манчестер Юнайтед» встал на защиту Кейна в преддверии финала Евро-2024.

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Юрій Остроумов Источник: The Telegraph
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