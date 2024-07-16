Источник: Кейн принял решение о будущем в сборной Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн определился со своими планами в карьере в отношении национальной команды.

Сообщается, что 30-летний уроженец Уолтгемстоу не планирует завершать карьеру в сборной после поражения в финале чемпионата Европы 2024 от команды Испании (1:2).

Кейн якобы не хочет рассматривать возможность ухода из национальной команды. Гарри хочет выступить на чемпионате мира 2026 года.

Как известно, легенда «Манчестер Юнайтед» встал на защиту Кейна в преддверии финала Евро-2024.